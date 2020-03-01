«Краснодар» преодолел проблемы и победил «Уфу» 2:0

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1 марта 2020, 20:30 [ «Аргументы Недели», Борис ОМЕЛЬЧЕНКО ]

fckrasnodar.ru

«Краснодар» ушел на перерыв на 2-й строчке турнирной таблицы РПЛ. Команда перед паузой не проиграла в 9 матчах кряду, при этом в 6 из 7 последних игр в чемпионате сыграла вничью. В свою очередь «Уфа» по итогам первой половины сезона заняла 7-е место. Команда не проиграла в 5 матчах перед зимней паузой.

В зимнее трансферное окно оба клуба вели себя очень сдержанно. «Краснодар» не приобрел ни одного игрока и расстался с несколькими футболистами. «Уфа» сохранила свой состав и усилилась парой игроков Самобытная “Уфа” в первом после перерыва туре отправляется на юг России в гости к детищу Сергея Галицкого - “Краснодару”.На “быков” напала эпидемия травм. Причем слегли сразу три центральных защитника - Александр Мартынович и Урош Спайич пропустят около двух месяцев. Хандрит и Йон Фьолусон, о его состоянии “Краснодар” умалчивает, но со 2 февраля исландец на поле в контрольных матчах не появлялся. Остался лишь Егор Сорокин, пару ему составит кто-то из молодых, либо бразилец Кайо. В общем, провальное трансферное окно менеджмента “Краснодара” не дает повода верить в их большие успехи в этом сезоне.

Сегодня,1 марта в рамках 20-го тура Тинькофф российской Премьер-лиги ФК «Краснодар» на своем стадионе сыграл с «Уфой». Арбитр матча Станислав Васильев (Ижевск).

Игра началась борьбой за центр поля, «быки» налаживают позиционную атаку, но уфимцы показывают высокий прессинг, ломая все конструкции хозяев."Краснодар" пока безуспешно пытается подобраться к чужой штрафной площади, гости играют на отрыв, раскручивают контратаки.Бизяк с одиннадцати метров с разворота пробил намного выше ворот. Обменялись команды быстрыми выпадами, но в завершающей части всех подвела неточность в передачах. «Уфа» действует довольно смело в штрафной хозяев, очень хороши они в атаке, не хватает точности и везения.По центру с помощью мелкого паса хозяева сумели проникнуть в чужую штрафную площадь, но ударом всё завершить не удалось.Кротов слева сместился к углу штрафной площади и с двадцати метров пробил выше ворот.Половина тайма позади. "Краснодар" больше атакует, но серьёзных угроз воротам Беленова пока не создаёт."Краснодар" прижал соперника к штрафной площади, но на ударную позицию никому выйти не удаётся."Уфа" сумела подержать мяч на чужой половине поля. Нужна передышка обороне гостей.Кротов справа с восемнадцати метров пробил в ближний угол. Сафонов в прыжке отбил мяч за пределы поля. «Быки» за прошедшие 46 мин ни разу не попали в створ ворот. Арбитр отправляет команды на перерыв 0:0

Во 2-ом тайме идет вязкая игра в центре поля, много нарушений, игроки команд очень плотно принимают игроков , владеющих мячом, постоянные остановки ломают все задумки линий нападения. Рамирес слева чуть сильно сделал заброс в штрафную площадь. Беленов выдвинулся вперёд и опередил Ари.Урунов на линии штрафной площади перехватил мяч, обыграл Петрова и приготовился бить по воротам. Но ту возникла нога Кайо, отправившая мяч за пределы поля.

На 68 мин Берг открывает счет 1:0: Вандерсон сыграл в стеночку с Ари и слева выскочил к воротам. Удар Кампоса в упор Беленов парировал. Мяч отскочил к Бергу, который ударом в касание открывает счёт в матче. Сулейманов с двадцати четырёх метров пробил точно в Беленова.

На 80 мин. арбитр за игру рукой назначает пенальти в ворота «Уфы», Ари со второй попытки забивает гол -2:0. Звучит финальный свисток арбитра. «Краснодар» не без проблем набирает 38 очков и сокращает разрыв от лидера «Зенита» до 8 очков.

(АН Борис Омельченко)