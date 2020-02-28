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Коронавирус поставил под угрозу проведение Чемпионата мира по хоккею

, 15:12 [ «Аргументы Недели» ]

Коронавирус поставил под угрозу проведение Чемпионата мира по хоккею

В Швейцарии зафиксировано несколько случаев заболеваний коронавирусом. Причём двое заболевших прибыли из Италии, где в последние дни замечен резкий рост заболевания опасной пневмонией. Из-за этого руководство Швейцарии приняло решение о проведении нескольких хоккейных матчей на территории региона Тичино без зрителей.

В Италии из-за угрозы распространения вируса отменяют матчи, спектакли, службы в храмах, уроки в школах. Даже Венецианский фестиваль прошёл не по графику. А в Швейцарии на 2020 год намечено проведение Чемпионата мира по хоккею, однако появилась большая угроза срыва спортивного мероприятия.  

Международная федерация по хоккею пока не давала конкретного комментария на эту тему, пока проводится мониторинг обстановки в стране и соседних государствах.

Вакцина против коронавируса будет испытываться только через несколько месяцев.  Китайское посольство в Москве сообщило, что у КНР уже имеется лекарство против опасной пневмонии, но пока нет никаких гарантий по его использованию. Соответственно, вероятность переноса Чемпионата мира по хоккею остаётся очень большой. Если распространение вируса не будет остановлено, то хоккей мало кого будет интересовать.

ПВ

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