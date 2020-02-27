Артист Баринов: Шумиха о возможном увольнении Семина – как вокруг коронавируса!

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27 февраля 2020, 15:53 [ «Аргументы Недели», Дмитрий Буряк ]

Валерий Баринов, фото соцсети

Завтра возобновляется чемпионат России по футболу. О ситуации в «Локомотиве» и вокруг команды сказал еженедельнику «Аргументы недели» старейший болельщик этого клуба Народный артист России Валерий Баринов.

«У «Локомотива» очень сложная ситуация, - сказал еженедельнику «Аргументы недели» старейший болельщик «Локомотива» Народный артист России Валерий Баринов. - Очень непростой календарь. Большинство матчей с главными конкурентами мы провидим на чужих полях (против «Зенита» и «Ростова» - прим. ред.). Единственная надежда на тренера. В нынешней ситуации вокруг Семина надо сплотиться. И руководству, и… всем. Но весь фокус в том, что есть специалисты, и есть люди ОКОЛО специалистов. Я всегда думал, что окружение должно помогать тренеру. Не прислушиваться, а слушаться! Весь смысл пребывания этих людей в руководстве, в администрации только в том, чтобы помогать специалисту. Который уже не раз доказал, что он тренер очень высокого уровня. Как говорят болельщики, «Юрий Палыч – наше все». Надежда только на тренера, больше не на кого… А вся эта шумиха в прессе о возможном увольнении Семина – как вокруг этого коронавируса. Кто только поднял эту шумиху, не могу понять! Ищут какие-то жареные факты… Никто же доподлинно не знает, какие разногласия и есть ли они вообще между тренером и руководством. Один то сказал, другой – это, из этого делают какие-то выводы. «Нам кажется…» Если кажется – креститься надо! Пишут в пику Семину: не вышли в весеннюю стадию Лиги чемпионов. Так никто из наших команд не вышел! А ведь группа у «Локомотива» была труднейшая, но играли достойно. Эта Лига, хоть и не вышли из группы, мне кажется, была шагом вперед. Учитывая настоящую эпидемию травм в команде.

У нас очень неплохая полузащита, как говорили раньше, скажи, какая у тебя полузащита и я скажу, какая у тебя команда. Но огромная проблема - нет линии нападения! Впереди один только Эдер, как оказалось, стойкий профессионал, который честно делает свое дело. Он у меня вызывает уважение. Когда он появился, у меня были сомнения: какой-то мягкий, ватный, кажется даже несколько неуклюжим, у него своеобразная пластика. Но посмотрите, как он бьется! Но что сделаешь в одиночку! Кто пойдет забивать? Да, есть Миранчуки, но… На Кубке «Париматч» «Локомотив» смотрелся в целом неплохо, вот забивали мало… Обнадеживает возвращение Соломона (Кверквелия), важный человек в обороне. Многие удивляются: почему так долго не мог восстановиться! Но были проблемы с ногами, не так все просто…

Что касается календаря, сейчас совершенно невозможно предсказать результаты, проходных матчей нет! Все научились играть. Если и не играть, то разрушать. Да, вроде ключевые матчи будут в Питере и в Ростов, но там можно выиграть, а потом проиграть «Уфе». Какой будет «Рубин» при Слуцком? Очки можно потерять в любом матче. Даже 11 очков отрыва «Зенита» не гарантируют ему золото….»