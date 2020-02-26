ФК «Челябинск» отправился на предсезонный сбор в Сочи

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26 февраля 2020, 22:15 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

На черноморском побережье наша команда проведет три контрольных матча, 28 февраля, а также 2 и 5 марта.

Для футбольного клуба «Челябинск» наступает решающий этап подготовки к возобновляющемуся чуть более чем через месяц сезону. В ближайшее время у нашей команды запланировано два сбора, на которых предстоит тактическая работа и наработка игровых связей.

Сейчас «Челябинск» отправился на первый выездной сбор в Сочи. В составе команды следующие игроки:

В Сочи у нашей команды запланировано 3 контрольных матча.

28 февраля «Челябинск» сыграет с ФК «Долгопрудный» (в настоящее время с 35 очками занимает второе место в зоне «Запад ПФЛ), 2 марта наша команда встретится с «Дружбой» из Майкопа (33 очка, третье место в зоне «Юг» РФЛ). Заключительный матч запланирован на 5 марта. В нем соперником южноуральцев станет саратовский «Сокол» (37 очков, третье место в зоне «Центр» ПФЛ).

- В Челябинске наша команда работала с середины января по конец февраля, где набирала физические кондиции. Сбор в Сочи же запланирован как игровой и направлен, помимо всего прочего, на наработку тактических и игровых связей, - рассказал директор «Челябинска» Константин Арестов.