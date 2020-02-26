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Владимир Пономарев: В Лиге чемпионов я ставлю только на немцев!

, 15:47 [ «Аргументы Недели», ]

Владимир Пономарев: В Лиге чемпионов я ставлю только на немцев!
Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев, rusfootball.info

Все шесть немецких клубов победили в первых матчах плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы. Событие комментирует для еженедельника «Аргументы недели» бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев.

 

«То, что сейчас немцы всех несут, меня нисколько не удивляет, - сказал еженедельнику «Аргументы недели» бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев. - Есть такой термин – немецкий порядок. Я много раз был в Германии, когда жена болела, практически жил там и видел, какой там порядок, дисциплина - во всем! У меня была в Германии машина, иногда кажется, ну чего они плетутся, не выдержишь, обгоняешь, и все на тебя смотрят в недоумении – зачем он нарушает правила! Такой порядок и в футболе. И там все делают очень основательно. Я был во Фрайбурге, местная команда – середнячок чемпионата, меня приглашали на их тренировки. И я увидел, какая там сумасшедшая дисциплина: все пашут, никто не сачкует. Какой провал был немецкой сборной на ЧМ два года назад, но сделали сразу выводы, взялись за дело, и это дало результат. Сейчас такая шумиха вокруг «Ливерпуля», но я ставлю только на немцев». 

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