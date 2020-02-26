VAR заработает полностью

Система видеопомощи арбитра (VAR) будет использована во время проведения всех матчей весенней части чемпионата России по футболу. Информация об этом размещена на официальной странице Российского футбольного союза (РФС) в Instagram.
«Во втором круге РПЛ система VAR будет работать на всех матчах», - говорится в сообщении РФС.
Ранее использование системы видеоповторов во всех матчах Российской Премьер-Лиги не представлялось возможным в связи с отсутствием необходимого технического оснащения на некоторых стадионах страны.
Чемпионат России по футболу возобновится 28 февраля.