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VAR заработает полностью

, 12:47 [ «Аргументы Недели» ]

VAR заработает полностью
фото: pixabay.com

Система видеопомощи арбитра (VAR) будет использована во время проведения всех матчей весенней части чемпионата России по футболу. Информация об этом размещена на официальной странице Российского футбольного союза (РФС) в Instagram.

«Во втором круге РПЛ система VAR будет работать на всех матчах», - говорится в сообщении РФС.

Ранее использование системы видеоповторов во всех матчах Российской Премьер-Лиги не представлялось возможным в связи с отсутствием необходимого технического оснащения на некоторых стадионах страны.

Чемпионат России по футболу возобновится 28 февраля.

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