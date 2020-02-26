VAR заработает полностью

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26 февраля 2020, 12:47 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Система видеопомощи арбитра (VAR) будет использована во время проведения всех матчей весенней части чемпионата России по футболу. Информация об этом размещена на официальной странице Российского футбольного союза (РФС) в Instagram.

«Во втором круге РПЛ система VAR будет работать на всех матчах», - говорится в сообщении РФС.

Ранее использование системы видеоповторов во всех матчах Российской Премьер-Лиги не представлялось возможным в связи с отсутствием необходимого технического оснащения на некоторых стадионах страны.

Чемпионат России по футболу возобновится 28 февраля.