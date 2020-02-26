Победа – ценою в жизнь: трагические истории мира спорта

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26 февраля 2020, 09:50 [ «Аргументы Недели», Валерия КОРОЛЁВА ]

Алексей Черепанов, фото соцсети

Преждевременная смерть спортивной знаменитости всегда тяжело воспринимается миллионами болельщиков, особенно, когда трагедия случается в момент выполнения спортсмена своего долга. Смертельные случаи в спортивной среде отражают не только профессиональные риски, но и общую статистику смертельных случаев в мире. К сожалению, бывают такие случаи, когда спортсмены уходят в «час пик» своей карьеры или особенно тяжело, когда они уходят из жизни на глазах своих родных и своих болельщиков. Хотим напомнить вам о тех спортсменах, которые до последнего выполняли свой долг и последние минуты жизни провели на игровой площадке…

Одним из самых нашумевших случаем в России, связанным с гибелью спортсмена прямо во время соревнований, была трагедия хоккеиста Алексей Черепанова. Она произошла 13 октября 2008 года во время гостевого матча его «Авангарда» с чеховским «Витязем». Игрок находился на скамейке, когда незадолго до окончания игры у него остановилось сердце. На тот момент, бригады медиков на месте не оказалось, а позже прибывшая «скорая помощь» не смогла спасти жизнь юного спортсмена.

Трагичный случай произошел и с футболистом Марком Вивьен Фоэ. Во время матча Кубка конфедераций в 2003 году. На 72-й минуте полуфинальной встречи, в которой его сборная Камеруна встречалась с Колумбией, игрок неожиданно упал на газон. Усилий врачей оказалось недостаточно — 28-летний футболист скончался во время сердечного приступа.

Марк Вивьен Фоэ, фото соцсети

Смерть 22-летнего игрока испанской сборной Антонио Пуэрты также осталась на страницах истории мирового футбола. 25 августа 2007 года футболист в составе «Севильи» играл против команды «Реал Мадрид» за Кубок Испании.

Антонио Пуэрта, фото соцсети

Во время матча у спортсмена случился приступ. После чего Пуэрта в скором порядке был доставлен в одну из больниц Севильи, где он позже скончался. Негативный оттенок этой истории прибавляет и тот факт, что на момент смерти Пуэрты его жена пребывала в положении. Ребёнок футболиста родился через несколько месяцев, его назвали Айтор Антонио.

Одним из наиболее трагических случаев смерти футболиста считается гибель Сергея Перхуна, вратаря украинской сборной и московского «ЦСКА». 18 августа 2001 года, Сергей вышел на поле против команды «Анжи». Во время игры футболист в прыжке столкнулся головой с нападающим Будуном Будуновым. Однако, если его сопернику матч стоил временной потерей памяти, то для Сергея цена была слишком высока – случай стоил ему жизни.

Сергей Перхун, фото соцсети

Непосредственно после столкновения, Перхун ещё некоторое время был в сознании. Но после матча он впал в кому, из которой так и не вышел. Врачи констатировали смерть 28 августа в 5:25, причиной которой стал тотальный отёк головного мозга и остановка мозгового кровотока.

В каждом виде спорта есть свои риски и свои опасности, и к сожалению, без этого в спорте не обойтись. Есть множество других выдающийся спортсменов, которые заплатили слишком высокую цену. И пусть их нет сейчас с нами, но память о них навсегда останется в сердцах болельщиков и в сердцах любящих их людей.