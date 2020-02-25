«Уралочка» завоевала второе место на регулярном Чемпионате Суперлиги России

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25 февраля 2020, 21:03 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

В городе Кириши Ленинградской области прошел 4 тур ватерпольного Чемпионата страны, после которого окончательно определились все участники главного турнира «Финала четырех». Команда «Динамо-Уралочка» из Златоуста в этом турнире выиграла три матча и в двух уступила. В итоге наши ватерполистки финишировали в регулярном Чемпионате на втором месте, и теперь в полуфинале битвы за медали им предстоит встретиться с волгоградским «Спартаком». Игры плей-офф стартуют 1 апреля.

Кроме того, сразу несколько игроков «Уралочки» в ближайшее время будут задействовано в различных сборных России. Уже сегодня четверо златоустовских спортсменок сыграют в турнире «Мировая Лига» с Грецией. Это Евгения Головина, Мария Берснева, Полина Попова и Анастасия Панфилова. И практически до середины марта ряд ведущих игроков будут находиться на сборах с национальной командой. А 28 марта «Уралочке» предстоит ответный матч Еврокубка с венгерским «Дунайварошем». Он пройдет в Златоусте, в первой игре была зафиксирована ничья 11:11.

Михаил Накоряков, главный тренер команды «Динамо-Уралочка»:

Сейчас действуем в режиме многозадачности. Что касается Чемпионата России, то программа-минимум выполнена. Мы ровно прошли всю дистанцию, теперь будем биться за медали. Также команда сконцентрирована и на успешном прохождении плей-офф Еврокубка. Есть ряд сложностей, прежде всего, из-за отсутствия наших ведущих игроков, задействованных в сборных России. Но решение задач никто не отменял, приложим максимум усилий.

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