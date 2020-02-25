Россиянин установил мировой рекорд подледного плавания

//Спорт 13+

25 февраля 2020, 18:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Мир24

Фото: pixabay.com

Фридайвер из России Алексей Молчанов стал обладателем нового мирового рекорда. Мужчина смог проплыть подо льдом на одном вдохе 180 метров всего за 2 минуты и 40 секунд.

Алексей Молчанов имеет на своём счету уже 18 мировых рекордов. Спортсмен признаётся, что гораздо привычнее для него нырять в глубину, а не плыть в длину, как этот раз. «Подо льдом я не так много нырял. Тренировался зимой, несколько раз сюда приезжали, практиковались. В глубину свои особенности, подо льдом свои, но основа одна – это расслабление, вокруг этого все построено в дайвинге», - рассказал он.

Во фридайвинг Алексей попал благодаря матери Наталье Молчановой, которая является 22-кратной мировой чемпионкой в этом виде спорта. Пять лет назад 53-летняя женщина без вести пропала во время очередного погружения, тело спортсменки так и не было найдено, передаёт Мир24.