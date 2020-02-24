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Биатлонист Логинов вернулся в Россию и направился на родину в Саратов

, 21:09 [ «Аргументы Недели» ]

Биатлонист Логинов вернулся в Россию и направился на родину в Саратов
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Российский биатлонист Александр Логинов, завоевавший на чемпионате мира золото и бронзу, вернулся из Италии в Россию и сразу направился на свою родину в Саратов. В Италии россиянина задерживать не стали.

Уголовное дело в отношение Логинова возбудили, обыскали его номер в отеле и изъяли личные вещи, в том числе телефон и ноутбук. Карабинеры заявились в номер, в котором Логинов жил с личным тренером Александром Каспировичем и Евгением Гараничевым. Обыски начались ранним утром в субботу, 22 февраля. Через несколько часов Логинову и Гараничеву предстояло бежать эстафету. Эстафету они пробежали, команда заняла четвертое место. Далее Логинов соревноваться отказался.

Антидопинговый менеджер Международного союза биатлонистов Сара Фуссек-Хакарайнен написала бумагу на Александра в связи с тем, что Касперович воспользовался чужой аккредитацией. Тренера заподозрили в перевозе запрещенных веществ, а проверять стали и Логинова. Александр заявил, что подумывает об уходе из биатлона.

На ЧМ-2020 28-летний Логинов оказался единственным биатлонистом в сборной России, который смог завоевать медали.

ИЧ

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