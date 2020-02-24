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На детском хоккейном турнире в Тольятти произошла драка между игроками двух местных команд

, 15:59 [ «Аргументы Недели» ]

На детском хоккейном турнире в Тольятти произошла драка между игроками двух местных команд

На детском хоккейном турнире за кубок Федерации ПФО в Тольятти произошла драка между игроками двух местных команд «Лада» и «Волгарь». Видеозапись потасовки юных хоккеистов попала в сеть.

В турнире принимали участие дети до 11 лет. Матч между командами «Лада» и «Волгарь» был завершающим 23 февраля.
Пока неизвестно, из-за чего началась потасовка между хоккеистами. На лед высыпали почти все игроки «Лады» и «Волгаря», даже запасные. Несколько минут дети толкались и наносили друг другу удары. Арбитрам и тренерам с трудом удалось разнять спортсменов.

В матче «Лада» и обыграла «Волгарь» со счетом 5:2.

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