Первый тренер Головина: Саша в Катлане играл больше в мини

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24 февраля 2020, 10:19 [ «Аргументы Недели», Дмитрий Буряк ]

Тренер Александр Плясунов, фото из его личного архива

Сегодня исполняется 65 лет первому тренеру Александра Головина – Александру Плясунову. По этому случаю еженедельник «Аргументы недели» позвонил юбиляру в Катлан (Кемеровская область, 20 000 жителей), где тот живет и работает в ДЮСШ.

- Какие футбольные новости, Александр?

- 23 февраля в День защитника отечества провели турнир по мини для самых маленьких, наградили их медалями, Кубком. Мы ведь в нашем городке преимущественно в мини играем, не потому что любим его больше, чем большой футбол, просто так случилось в силу обстоятельств. Слабенькое финансирование, денег нет ездить на большие турниры, дешевле вести маленькие группы, чем большие группы. Раньше, лет пятнадцать назад, я застал еще время, на поездки деньги нам выделяли, сейчас все соревнования, куда мы выезжаем – на родительские деньги. Но ведь в нашем городке и для мини условий, считай, нет. Есть при ДЮСШ один зальчик 26х12 (метров – прим. ред.), в 1968-м построили. На все виды спорта. А в футбол в нем играют только дети 7-10 лет, тем, кто старше – им уже тесно, занимаются на улице. Моя команда ребят 1993-го (года рождения) ездила в свое время в Волжск на первенство России - заняла третье место. А на следующий год в Саратове – второе. Так нас все эти два года нас в зал не пускали! Готовились на улице. А все турниры по мини проходят в Осинниках – рядом городок, там Дворец спорта со стандартным залом для мини 20х40.

- Коробочек в городе много?

- Однозначно меньше, чем было в советские времена. Их заливают зимой для хоккея. Зимой в футбол на них играть нельзя. Да и летом трудно – некоторые асфальтированы.

Футбольную площадку нам чистят прямо на поле стадиона «Энергетик». Этой зимой настоящих сибирских морозов не было, зато снег валил постоянно. Обычно вся техника занята на расчистке города, но по возможности и нашу площадку чистят.

- Парадокс, получается: Саша Головин, как все играл в мини, но стал классным игроком большого футбола…

- Это парадокс! Получается, чем хуже – тем лучше. Он здесь участвовал в турнирах по мини, а в большой футбол играл в Новокузнецке – там есть поле с искусственным покрытием.

- Но в мини у него техника сформировалась мелкая…

- Да! Быстрое мышление, мгновенная реакция, реактивная скорость, высокая техника. Все это заложено в мини. Однозначно. Кстати в мини нагрузки даже больше, неслучайно там постоянные замены. Он очень выносливый парень.

- Может, это и гены? Как у него родители в спортивном плане?

- С папой мы только в детстве поигрывали в футбол, и по большому счету спортом он не занимался. Работал на шахте. Мама тоже не спортсменка. Младший брат Ваня 2000-го года (рождения) играл в футбол у меня. Талантливый парень, но с лишним весом у него проблемы почему-то.

- У Саши какие-то альтернативы были кроме ЦСКА?

- Вроде, когда играл на турнире в Крымске за сборную Сибири на первенстве России, его приглашали на просмотр в «Зенит» и «Рубин». Ну, и отец его в Москву возил на просмотр в «Спартак» в 12 лет, но не пришелся там ко двору.

- Что с компенсацией за Сашу? Получили деньги?

- Просто удивителен ажиотаж в СМИ вокруг этой темы! Меня и директора спортшколы по этому поводу вызывал мэр города. Директор сказал ему, что все нужные документы послали в Москву в РФС. Не знаю, так ли это. Я ведь не народный контроль. Пока результатов никаких.

- Вам ведь вроде звание заслуженного тренера России светит…

- Я знаю. Но эта история мне уже изрядно надоела, я вообще-то скромный человек.

Еженедельник «Аргументы недели» поздравляет Александра Плясунова с 65-летием! Желаем здоровья, настроения и получить, наконец, от РФС полагающееся вознаграждение за воспитание игрока сборной России.