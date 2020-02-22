«Зенит» довольствовался ничьей с«Динамо» (Минск) 1:1

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22 февраля 2020, 18:21 [ «Аргументы Недели», Борис ОМЕЛЬЧЕНКО ]

Матч "Зенит" - «Динамо» (Минск), скриншот с matchtv.ru

Сегодня, 22 февраля в рамках турнира Товарищеские матчи (клубы) состоялся заключительный поединок команд Зенит - Динамо Минск на стадионе TBC (Turkey).

Игра началась, выиграл подбор у чужой штрафной Караваев и в касание стрельнул в ближний угол, но не попал в створ.Теперь уже Оздоев отдавал в разрез на ход Дзюбе, но мяч полетел слишком сильно и оказался в руках голкипера. Долго разыгрывают возле чужой штрафной петербуржцы, но пройти массированную оборону им пока не удается.С углового навесил Дуглас на ближнюю штангу, где Азмун продлил головой на дальнюю. Здесь пытался пробить Ракицкий, но заблокировал мяч Халимончик Зацепился за мяч в чужой штрафной Оздоев и сбросил под удар Дзюбе, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч, что называется — затренировались.Убежал на скорости по флангу Жирков и прострелил в штрафную, но здесь спокойно вынес мяч в аут Чиж. Пробивал головой Азмун после навеса с угла поля от Дугласа. Мяч полетел в ближний угол и лишь перекладина спасла гостей от пропущенного гола. Расшатал защитника перед штрафной Малком и закрутил мяч в дальнюю девятку, но в красивом прыжке Руденок спас свою команду.Пробивал с угла штрафной площади Жирков после паса от Дугласа, но мяч полетел немного выше перекладины Снова оказался с мячом в чужой штрафной Малком и пробил с разворота, но особых проблем Рудденку этот выстрел не принес.С правого фланга подавал в штрафную соперника Караваев на ход Дзюбе, но мяч полетел слишком сильно и оказался в руках голкипера. Успокоилась игра в последние минуты. Мяч петербуржцы держат в центре поля, но без особого продвижения вперед.Ушел от опеки по флангу Оздоев и подал в штрафную, где пробил с разворота Малком, но мяч угодил в сетку с внешней стороны ворот.

На 34 мин минчане открывают счет 0:1:навесил со штрафного Павлович на дальнюю штангу, где оторвался от опеки Климович и головой с линии вратарской вколотил снаряд точно в дальнюю девятку, без шансов для голкипера, а где наша хваленая защита? Видимо не до тренировались. Догнал мяч у лицевой линии Караваев и подал на дальнюю штангу, но Руденок на выходе перехватил этот пас.Со штрафного навесил на дальнюю штангу Дуглас. Здесь пробил головой Малком, но мяч полетел выше перекладины.

На 43 мин. Юрий Жирков сравнивает счет -1:1:Малком с фланга сместился в центр штрафной и покатил поперек на Дзюбу, который пробивал по пустым воротам, но с линии мяч вынес Риос. На добивании оказался первым Жирков, который без труда отправил мяч точно в сетку. Судья ничего не стал добавлять к времени первого тайма. Отправил он команды на перерыв своим свистком!

Стартовала вторая половина поединка.Зацепился за мяч в чужой штрафной Дзюба и сбросил головой на Дуглапса, который пробил в касание, но мяч от ноги Бручича полетел на угловой. Подал с углового в центр штрафной Дуглас. Здесь после серии рикошетов пробивал в падении через себя Иванович, но не попал он в створ ворот.Пауза в матче. Получил повреждение на фланге Малком в столкновении с соперником. Потребуется медицинская помощь футболисту. Мягко забросил в штрафную Азмун на ход Дугласу, который с лету пробил в падении, но мяч угодил в сетку с внешней стороны ворот.Выскакивал Билоног один на один с голкипером после паса от Климовича и пробил низом в ближний угол, но Лунёв на выходе ногой перевел на угловой. Догнал мяч на фланге Жирков и в очередной раз навесил в штрафную, но здесь не дотянулся до мяча Азмун в борьбе против защитника. Барриос покатил в штрафную на Малкома, который пробил в касание, но мяч принял на себя Чиж. Контролируют мяч в центре поля петербуржцы, но создать хоть какую-то остроту у чужих ворот им не удается. Пауза в матче. Ракицкий получил повреждение на ровном месте и не может подняться на ноги. Потребуется ему медицинская помощь.С правого фланга Караваев покатил в центр штрафной на Малкома, который пробить пытался в касание, но упал на газон в борьбе против Чижа, но арбитр не стал назначать пенальти.Очередная остановка в нашей игре. Малком не может подняться на ноги после подката от соперника. Без помощи медиков здесь не обойтись. На этом все.

Прозвучал финальный свисток. Матч завершился со счетом 1-1. Не совсем понятно над чем больше месяца работали наши ребята на сборах, но в игре с командой среднего класса, допускают все те же ошибки и в средней линии и особенно обороне. Переутомились питерские ребята и показывают игру хуже, чем в ноябре- декабре прошлого года. Не плохо бы «Зениту»прибавить в стабильности и классе, нужно шлифовать сыгранность, прицельность ударов из разных позиций, а фарт и везение приходит вместе со скоростью мышления и легкостью движения.