Футбольный клуб

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21 февраля 2020, 16:13 [ «Аргументы Недели» ]

Фото из соцсетей, twitter @fcrk

Пресс-служба «Рубина» опубликовала официальное заявление относительно травмы полузащитника Дмитрия Тарасова. Ранее было известно, что футболист получил перелом ноги на тренировке

«В больнице Дмитрию Тарасову диагностировали «закрытый перелом со смещением левой малоберцовый кости, разрыв межберцового синдесмоза». Желаем Дмитрию скорейшего выздоровления и возвращения на поле!», - сообщается в Твиттере.

Недавно Тарасовназад подписал контракт с казанским клубом до конца текущего сезона. До этого футболист играл в московском «Локомотиве», который он покинул летом. С тех пор спортсмен поддерживал форму самостоятельно.