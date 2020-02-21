Геннадий Морозов: Рановато Соболев перешел в «Спартаке», тяжело ему будет

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21 февраля 2020, 11:49 [ «Аргументы Недели», Дмитрий Буряк ]

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Свое впечатление от нынешнего «Спартака» высказал в интервью еженедельнику «Аргументы недели» бывший защитник этого клуба и сборной СССР Геннадий Морозов.

«Могу судить о «Спартаке» пока только по матчам на Кубок Париматч, - сказал еженедельнику «Аргументы недели» бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Геннадий Морозов. - Естественно, проблем немало, но все-таки ребята под нагрузкой были, рано какие-то выводы делать. Но постепенно костяк выстраивается. Плясать, конечно, надо от обороны. Не думаю, что Тедеско удивит какими-то новыми именами. Маслов два матча начал в основе (против «Локомотива» и «Ростова» - прим. ред.), но это еще ни о чем не говорит. Рассказов все три матча начал с первых минут, вроде на него Тедеско делает ставку. Он - молодой, считается перспективным, главное, чтобы в голове у него были лидерские качества. Защитник обязан иметь такие качества командира. Хотя это касается, конечно, каждого, все должны быть амбициозными. Только тогда футболист растет. Гулиев пока, думаю, не дотягивает до игрока основы. Мирзову Тедеско находит новое применение – использует и как чистого нападающего. И правильно, делает, Мирзов – талантливый футболист, ему надо найти место, где будет комфортнее всего и где он сможет принести наибольшую пользу. Да и он, мы видим, парень универсальный. Самое главное, опять-таки – психология, должен поверить в себя. Что касается Соболева, хотя гол забил («Партизану»), согласен с Аленичевым: тяжеловато ему будет в «Спартаке», рановато перешел. Может, лучше было ему сезон доиграть в «Крыльях», где набрал ход, раскрутился бы до конца, тогда и менял бы команду».