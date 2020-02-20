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Вишневый допинг: ученые обнаружили новое свойство вишни

, 16:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

Вишневый допинг: ученые обнаружили новое свойство вишни
Фото: pixabay.com

Исследователи из университета Саскачевана в Канаде выявили ранее неизвестное действие, которое оказывает вишня на организм человека. Оказалось, ягода может помочь спортсменам улучшить их результаты.

150 добровольцев на протяжении недели принимали экстракт вишни и пили вишневый сок за 1,5 часа до занятия спортом. Эксперимент показал, что новый продукт в рационе помог существенно повысить результаты.

Отмечается, что велосипедисты показывали более высокую скорость и выносливость, а пловцы проплывали большие расстояния за прежнее время. Врачи отмечают, что вишня оказывает такой эффект в любых своих формах, в том числе соках и свежих ягодах.

АБ

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