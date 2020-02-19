«Уралочка» с победы начала предпоследний этап Чемпионата России по водному поло

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19 февраля 2020, 22:29 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

В городе Кириши (Ленинградская область) начался IV тур женского ватерпольного Чемпионата страны. Свой стартовый матч команда «Динамо-Уралочка» проводила против Ханты-мансийской «Югры» и добилась убедительной победы. С самого начала захватив преимущество, златоустовские ватерполистки не дали соперницам шансов приблизиться в счете.

Отлично сработали лидеры «Уралочки», у Марии Берсневой три забитых мяча, у Эльвины Каримовой - два. Их поддержали партнеры по команде, по два раза отличились Наталья Воронцова и Юлия Лаптева. Лучшим бомбардиром стала Елизавета Заплатина – пять голов. Итоговый счет матча 19:10 в пользу ватерполисток из Златоуста.

В этом туре нашим спортсменкам предстоит сыграть еще четыре встречи, после чего окончательно определятся все участницы «Финала четырех» российской Суперлиги. «Уралочка» место в финальной четверке забронировала себе еще на предыдущих этапах Чемпионата.