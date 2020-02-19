Сербский самбист Владимир Гайич: «В Сербии нет человека, который бы не знал о самообороне без оружия»

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19 февраля 2020, 16:41 [ «Аргументы Недели», Анастасия НЕЧЕПУРНОВА ]

Владимир Гайич – один из самых титулованных сербских самбистов. На его счету серебро чемпионата Европы по самбо и бронза Европейских игр. Он успевает совмещать тренерскую и административную работу с выступлениями на соревнованиях, а ещё переживает за будущее молодого поколения. О любимом городе, воспитанниках и достижениях он рассказал корреспонденту «Аргументов Недели».

– Владимир, расскажите, когда начали заниматься самбо?

– Очень давно. Сначала, как и большинство ребят, занимался всем подряд. Одно время увлекался волейболом, занимался почти 2 года, но бросил. В борьбу пришёл благодаря папе: он занимался дзюдо и привёл меня в этот спорт в начале 2000-х. А уже в 2006 я поучаствовал в первых соревнованиях по самбо. Получается, пришёл в самооборону без оружия почти 15 лет назад…Даже не верится!

– Помните первые впечатления от этого спорта?

– В 2006 всё только начиналось, поэтому правила учил в процессе. Понравилось, что самбо – динамичный и разнообразных спорт, а ещё был в восторге от формы (смеётся). Тогда о нашей борьбе мало кто знал, зато сейчас самбо популярно не только в Сербии, но и по всему миру, что очень радует.

– У самбо Сербии богатая история, берущая начало ещё в Югославии. Как с годами меняется интерес к этому спорту в стране?

– Безусловно интерес растет, в Сербии нет человека, который бы не слышал о самообороне без оружия. В этом заслуга Татьяны Тривич, президента федерации самбо Сербии, которая проделала большую работу и сделала наш спорт узнаваемым. Учитывая высокую конкуренцию среди боевых видов спорта, это было непросто. Нас показывают по местным телеканалам, берут интервью, мы всячески продвигаем наш спорт.

– Сейчас исключительно тренируете?

– Нет. Я действительно тренер по дзюдо, у меня много воспитанников, но также продолжаю выступать на чемпионатах по самбо и, кстати, показываю хорошие результаты. До недавнего времени также был генеральным секретарем сербской федерации самбо. Административная работа мне нравилась, я тот человек, который любит «перекладывать бумажки» (смеётся). Несмотря на то, что больше официально не работаю в федерации по личным причинам, я всё-ещё помогаю коллегам.

– Как тренер, вы много общаетесь с молодым поколением. Какие тенденции замечаете? Есть ли перспективные ребята?

– Это сложный вопрос. Новое поколение не сильно интересуется спортом, всё их внимание занимают телефоны, вечеринки и развлечения. Я волнуюсь и, признаюсь, не знаю, как это изменить, но надеюсь на лучшее. Много говорю с ребятами, они слушают, но не слышат. Родители, как правило, занимают оборонительную позицию и защищают детей. Единицы прислушиваются и пытаются что-то изменить. Например, мой друг в Нови-Сад открыл центр для занятий с детьми с аутизмом и столкнулся со странной проблемой. Многим родителям проще отрицать проблемы со здоровьем у детей, чем заниматься реабилитацией. Они считают, что это стыдно и даже оскорбительно.

– Большинство клубов сосредоточено в Белграде или есть другое место притяжения самбистов?

– У нас иначе, чем в других странах. В столице нет клубов самбо, они находятся в Нови-Сад. Это прекрасный город на севере Сербии, расположенный на берегах Дуная. Первые клубы открылись именно в этом месте, так что сказался исторический аспект. Я сам тренируюсь в Нови-Сад, люблю этот город.

– Какие главные достижения сербских самбистов за последние годы могли бы отметить?

– Это звучит нескромно, но в Сербии сейчас два успешных самбиста – это Ивана Яндрич и я. Самая ценная медаль для меня – это серебро чемпионата Европы. Также горжусь бронзой, которую завоевал на Европейских играх 2019.

– С высоты собственных достижений, какой совет вы бы дали спортсменам-новичкам?

– В первую очередь хочу обратиться к родителям этих ребят. Отвлекитесь от работы, от ежедневной рутины и посмотрите на детей, которые нуждаются во внимании. Я знаю, что порой с подростками сложно находить общий язык, что они часто говорят «отстань, я знаю лучше», но единственное, что вы можете сделать – заниматься ими. Покажите на своём примере, как важен спорт, занимайтесь вместе. Дать в руки ребенку телефон – это не решение проблемы.

Анастасия НЕЧЕПУРНОВА