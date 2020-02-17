Лукаш Седлак может побить клубный снайперский рекорд «Трактора»

//Спорт 13+

17 февраля 2020, 20:22 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Для этого чешскому форварду нужно забить всего несколько шайб. В ближайших матчах 26-летний форвард «Трактора» Лукаш Седлак может побить клубный рекорд по заброшенным шайбам в регулярном чемпионате. Пока что лучшее достижение принадлежит Евгению Скачкову.

В сезоне 2009/2010 он смог забросить 22 шайбы. Аналогичный результат в сезоне 2007/2008 показал защитник Олег Пиганович. На данный момент у Лукаша в активе уже 20 шайб и 15 результативных передач.

— Моя статистика — заслуга партнеров, которые делают мне передачи и получается забивать. Все ребята в нашей команде — большое подспорье для меня. Персональная статистика значит для меня не так много. Я бы с радостью обменял пару забитых голов на победу команды, — говорит хоккеист.

Напомним, Лукаш Седлак дебютировал в КХЛ в составе «Трактора» в 2019 году. Ранее чешский легионер «черно-белых» выступал в НХЛ за команду «Коламбус Блю Джекетс».