«Кайрат» уступил, а «Зенит» уверенно победил 1:3

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17 февраля 2020, 20:20 [ «Аргументы Недели», Борис Омельченко ]

Maksim Konstantinov, globallookpress.com

Сегодня, 17 февраля, в турецком Белеке, на тренировочной базе «Спортс Арена» «Зенит» сыграл очередной контрольный матч против казахстанского «Кайрата». На последнем тренировочном сборе Сергей Семак решил испытать своих подопечных «в условиях, близких к боевым. То есть на каждый матч выходит отдельный состав, которые проводит на поле все 90 минут (за исключением некоторых замен).

В предыдущих поединках (на первом и втором сборах) «сине-бело-голубые» показали игру в атакующий футбол. Да, «помарки» в обороне у них также присутствуют, но с более слабыми соперниками это не чувствуется. К тому же, у питерцев сейчас есть «голодная» молодежь, которая готова «рвать и метать» за место в основном составе.

Казахстанский клуб активно готовится к возобновлению к сезону, так что нельзя сказать, что «Кайрат» менее готов к матчу, нежели «Зенит». Подопечные Алексея Шпилевского провели 6 спаррингов, но все же впечатление осталось двоякое.

Все дело в том, что игроки «Кайрата» смотрелись не очень, хотя физически они готовы достаточно хорошо. Сейчас у казахстанского клуба есть масса проблем в обороне, да и в атаке они не блещут…

Игра началась, неспешно приглядываются друг к другу соперники. "Зенит" на правах фаворита встречи завладел сферой и в районе центрального круга перекатывает снаряд. Семак у кромки поля руководит действиями своих подопечных. Ого! Рефери удаляет Оздоева сейчас! Выскакивал игрок "Кайрата" на свидание с Луневым, после чего был сбит Магомедом, которому рефери показал красный свет.

Несмотря на статус матча (он ведь товарищеский), рефери решил принять столь суровые меры к футболисту "Зенита". Сложно сказать, заслуживал ли этого Магомед в действительности. Абикен нанес удар по воротам "Зенита", со штрафной, и Луневу пришлось в экстренном порядке вытаскивать сферу из угла. Блестящее спасение нашего вратаря!Так как матч товарищеский, к слову, Оздоева разрешила судейская бригада заменить Сергеевым. Ну, хотя бы так. Вот вам и товарищеская встреча.

Своевременный выход Лунева из ворот не позволил игрокам "Кайрата" завершить свою атаку через левый край результативно. Блестящая игра в ворота вратаря "Зенита". Еще одна игра на выходе в исполнении Лунева. Подача пошла с левого края в центр, где выше всех оказался Андрей. Семак аплодирует голкиперу питерцев и хвалит его. Хорошее чтение игрового эпизода.Плохую картинку со стадиона нам режиссеры трансляции дают. Дело в том, что яркое солнце светит над футбольной ареной, что мешает картинке передавать все детали сюжета.

На своей половине поля владеет мячом питерский "Зенит". Как-то совсем тихо в нашей встрече. Нет практически голевых моментов, хотя с самого начала встречи задатки у соперников были неплохие. Фолит Иванович в центре поля, остановок в нашем поединке, честно говоря, хватает. Будем надеяться, что серьезных травм соперники сегодня не получат.

Оба наставника ведут себя довольно активно. Идут постоянные подсказки, будем надеяться, что советы Сергея Семака окажутся куда действеннее, чем те подсказки, что дает его визави.

На 25 мин матча Малком открывает счет 0:1. Увидел Дзюба сейчас подключение Малкома. Покатил он сферу на него в штрафной. Футболист справа получил сферу и в касание нанес выстрел в левый от себя верхний угол. Без шансов для соперника!

Показалось мне, что купился защитник на замах Дзюбы, показывал всем своим видом, что Артём будет бить сам, но последовала передача на Малкома, которая завершилась невероятно удачным выстрелом по рамке "Кайрата" и забитым гол впоследствии.

Еще раз атаку "Зенита" нам показали. Действительно прекрасный гол забили питерцы. И передача Дзюбы была шикарная, и удар от Малкова - вообще произведение искусства. Полчаса фактически соперники отбегали уже. И удаление у нас было, и травма. да и забитый мяч имел место быть. В общем, все в этой встрече уже случилось. Малком отдавал передачу на Азмуна, которому ускорение по центру не удалось. Слишком сильный пас, который Сердар у лицевой линии перехватить не сумел.

На 34 мин «Кайрату» удалось сравнять счет1:1! Классный удар из-за пределов штрафной удался Тунгешбаеву. Странно, что никто не двинулся на игрока "Кайрата", который нанес четкий выстрел в угол, застав голкипера питерского коллектива врасплох. Сами виноваты питерцы. Имели они преимущество в игре, но в последние минуты матча отдали снаряд своему сопернику.

Откровенная расслабленность привела к пропущенному мячу.Серьезный уровень сопротивления, конечно, получает в свой адрес питерский коллектив. Никак не ожидали подопечные Семака, что сможет так ровно провести первый тайм "Кайрат".Ивановича сбивают соперники на правом фланге. "Зенит" зарабатывает штрафной удар. Посмотрим, что удастся придумать питерскому коллективу со стандарта.Неудачно разыграли штрафной удар футболисты питерского коллектива. Мяч после удара Малкома полетел слишком высоко. Могли эпизодов и получше питерцы распорядиться.Садится постепенно солнце за деревья, которые расположены вокруг тренировочной базы. Отдельные участки поля уже слабо освещены полем, видимость, повторюсь, так себе.Прозвучал свисток на перерыв. После первого тайма счет на табло - 1:1. Пока ничья в нашей встрече.

Во 2-ом тайме игра началась с позиционных атак, в основном все в центре поля, идет высокий прессинг со стороны зенитовцев. Все-таки у "Зенита" замена произошла в перерыве, вместо Лунева на поле Михаил Кержаков появился. Сутормин не использовал выход на ворота соперника, пробил выше ворот В центре поля у нас пока вязнет игра. Настораживает немного такой ход дуэли, но будем надеяться, что дальше ситуацию на футбольном поле поменяется.Опасный штрафной пробили кайратовцы, но мяч ушел выше ворот. Пока больше мячем владеют игроки «Кайрата» Невысокий темп игры мы наблюдаем после перерыва, честно говоря. Хочется увидеть что-либо интересное, более креативное, но в ответ обычный контроль мяч в исполнении команд.

На 61 мин со штрафного забивает Сантос: штрафной удар заработали футболисты "Зенита". Последовал удар от Дугласа в правую "девятку", и мяч влетает в сетку ворот "Кайрата". Прекрасный гол -1:2

На 62 мин счет увеличил Сердар Азмун: тонкий пас из глубины поля на Азмуна, который пробивает корявенько низом и точно в левый угол, голкиперипер уже заваливался на газон и ничем своей команде не помог -1:3. Вот так, всего за несколько минут игрокам питерского коллектива удается обеспечить себе солидное преимущество, которого в итоге может хватить до конца встречи.

После турецких сборов отправится в Россию "Зенит", где продолжит готовиться к весенней части сезона. В ближайшем туре, 29 февраля, питерцам предстоит играть против московского "Локомотива". Спокойно питерцы держат мяч под своим контролем. Уже не спеша действует "Зенит" в районе центрального круга. Собственно говоря, торопиться питерскому коллективу некуда. Звучит финальный свисток, фиксирующий победу «Зенита» со счетом 1:3 У «Зенита» осталась одна игра в Турции 22 февраля и домой, сборы в целом прошли эффективно и целенаправленно.