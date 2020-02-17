Агент Абрамов: «Манчестер Сити» даже под наблюдением вел разгульный образ жизни

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17 февраля 2020, 18:04 [ «Аргументы Недели», Дмитрий Буряк ]

эмблема «Манчестер Сити», фото соцсети

«Манчестер Сити» отлучен за финансовые махинации на два года от еврокубков. Событие для еженедельника «Аргументы недели» комментирует известный футбольный агент Владимир Абрамов.

«Футбольная мировая элита – это ярмарка тщеславия, и там надо быть всегда на чеку, чтобы не заносило, - сказал еженедельнику «Аргументы недели» известный футбольный агент Владимир Абрамов. – Здесь надо быть особенно осторожным в покупках, в отчетностях. Удивляюсь, почему они допустили такое! Это ведь не московское «Динамо», которое просто прощелкало… «Манчестер Сити» имеет дело с очень дорогими юристами, которые знают, что надо делать, что надо показать, что не надо показать. Но клуб давно уже был под наблюдением у соответствующих служб УЕФА, и, тем не менее, люди вели, так сказать, «разгульный образ жизни». Либо не договорились с УЕФА, либо кто-то лопухнулся. Один прокол - и началась разматываться ниточка… Думаю, глупость сотворили не только бухгалтеры, но и юристы, и хозяева. Руководители то хотели иметь все и сразу. Обида сожрала, что в прошлом году «Тоттенхэму» проиграли в одной четвертой, а планировали ведь Лигу выиграть. Им нужно, как «Газпрому», быть только первыми, и никак иначе! И готовы тратить для этого сколько угодно денег. Вот и потеряли бдительность».