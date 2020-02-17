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Агент Абрамов: «Манчестер Сити» даже под наблюдением вел разгульный образ жизни

«Манчестер Сити» - доигрались!

, 18:04 [ «Аргументы Недели», ]

Агент Абрамов: «Манчестер Сити» даже под наблюдением вел разгульный образ жизни
эмблема «Манчестер Сити», фото соцсети

«Манчестер Сити» отлучен за финансовые махинации на два года от еврокубков. Событие для еженедельника «Аргументы недели» комментирует известный футбольный агент Владимир Абрамов. 

«Футбольная мировая элита – это ярмарка тщеславия, и там надо быть всегда на чеку, чтобы не заносило, - сказал еженедельнику «Аргументы недели» известный футбольный агент Владимир Абрамов. – Здесь надо быть особенно осторожным в покупках, в отчетностях. Удивляюсь, почему они допустили такое! Это ведь не московское «Динамо», которое просто прощелкало… «Манчестер Сити» имеет дело с очень дорогими юристами, которые знают, что надо делать, что надо показать, что не надо показать. Но клуб давно уже был под наблюдением у соответствующих служб УЕФА, и, тем не менее, люди вели, так сказать, «разгульный образ жизни». Либо не договорились с УЕФА, либо кто-то лопухнулся. Один прокол - и началась разматываться ниточка… Думаю, глупость сотворили не только бухгалтеры, но и юристы, и хозяева. Руководители то хотели иметь все и сразу. Обида сожрала, что в прошлом году «Тоттенхэму» проиграли в одной четвертой, а планировали ведь Лигу выиграть. Им нужно, как «Газпрому», быть только первыми, и никак иначе! И готовы тратить для этого сколько угодно денег. Вот и потеряли бдительность». 

 

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