В Турции на футболе собака выскочила на поле поиграть с мячом

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16 февраля 2020, 17:40 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: instagram

скриншот видео казуса на футболе в Турции

Во время футбольного матча в Турции произошел казус. В разгар игры на поле выскочил белый пес. Он погнался за мячом.

Играли «Днепр-1» из Украины и «Кайрат» из Казахстана. Казус произошел во втором тайме.

Шла 72 минута. Украинцы проигрывали со счетом 3:1. В этот момент на поле выскочила большая белая собака. Она помчалась за мячом, потом принялась просто бегать по полю.

Набегавшись, пес улегся на газон посреди футбольного поля. Веселое животное тут же было поймано и унесено с поля.

Надо сказать, собаки часто попадают в кадр из-за своей непосредственности. Некоторое время назад в США пес целый час катался за рулем автомобиля.