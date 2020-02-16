Юные дзюдоисты из ДНР в московской школе «Самбо-70»: как это было

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16 февраля 2020, 18:03 [ «Аргументы Недели», Оксана Шкода ]

юные дзюдоисты

Юные дзюдоисты из прифронтовой Ясиноватой (ДНР), ставшие участниками программы «Счастливые каникулы», побывали в знаменитой московской школе «Самбо-70». «АН» пообщались с гостями и принимающей стороной.

Школа «Самбо-70», одна из лучших в мире кузниц чемпионов, организовала день открытых дверей для 15-ти юных воспитанников Ясиноватского филиала Донецкой Республиканской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по видам борьбы. А помогли воплотить детскую мечту в жизнь благотворители Международной волонтёрской группы «Москва-Донбасс» (руководитель - Елена Романенко).

Безусловно, масштабы столичного спорткомплекса впечатлили донбасских детей. Ещё бы: 1100 учащихся в общеобразовательной школе и 16 тысяч воспитанников, занимающихся в различных отделениях «Самбо-70» 26-ю видами спорта! Дончане внимательно слушали экскурсовода, погружаясь в полувековую историю этого уникального спортивного центра и поражаясь «звёздными» результатами его воспитанников, среди которых - десятки чемпионов мира в разных видах спорта. И все они на заре своей спортивной карьеры в «Самбо-70» давали присягу клубу, городу и Родине: так здесь принято.

Руководитель «Самбо-70» Ренат Лайшев - заслуженный работник физкультуры и спорта РФ, заслуженный тренер России, доктор педагогических наук и выпускник первого выпуска этой школы. Он лично встретил гостей из прифронтового донбасского города.

«Я вырос на подвиге молодогвардейцев, мне очень дорог этот регион, так как семья моего отца из луганского Антрацита, и мы поддерживаем всех жителей Донбасса. К нам приходят защитники ЛДНР, они тренируются и общаются с нашими детьми. У нас также воспитываются донбасские спортсмены, которые приносят славу и себе, и «Самбо-70», и Донбассу, и России», - подчеркнул Ренат Лайшев «АН».

Одна из таких воспитанниц - 23-летняя Яна Шевченко, уроженка Дебальцево (ДНР). С 2015 года она тренируется в «Самбо-70» и выступает за сборную России. Яна - мастер спорта России международного класса, двукратная чемпионка Европы и победитель Кубка Европы по самбо.

«На душе становится радостно, когда вижу здесь своих земляков, огромное спасибо организаторам их поездки! Хочется, чтобы у наших деток было больше возможностей двигаться к своей цели, ну и, конечно же, чтобы был мир на Донбассе!», - поделилась своими впечатлениями чемпионка, прибывшая на встречу с земляками-дзюдоистами в качестве специального гостя мастер-класса.

А сам мастер-класс, о котором так мечтали ясиноватские спортсмены, провели мастер спорта России международного класса по дзюдо, серебряный призёр чемпионата Европы, неоднократный победитель и призёр Кубков Европы по дзюдо Денис Калинин и мастер спорта России по дзюдо, серебряный призёр Первенства мира, победитель Первенства России и обладатель кубка Европы по дзюдо Давид Карапетян. Оба тренируются в группе тренеров «Самбо-70» Дмитрия Кабанова, Дмитрия Богатырёва и Виталия Сальникова.

Именитые дзюдоисты отработали с детьми технику борьбы, захваты, броски и приёмы, показав им некоторые «премудрости» дзюдо. Все остались довольны, особенно гости, которые впервые боролись на одном татами с воспитанниками «Самбо-70».

«Низкий поклон вашим родителям и всем нашим землякам, защищающим свою землю! Говорю это с огромной теплотой и чувством глубокого уважения. Мы гордимся Донбассом, и знайте, что на долгие годы будем вашими друзьями. Ну и, конечно же, приглашаем вас заниматься в «Самбо-70», - обратился к детям Ренат Лайшев.

Безусловно, такое желание возникло у каждого юного дзюдоиста. Упорства им не занимать: несмотря на военное лихолетье, их тренировочная база - небольшой спортзал в Доме науки и техники ФСК «Локомотив» - не просто не прекратил функционировать, но и нарастил свой потенциал, ведь если до войны в Ясиноватой занимались дзюдо сотня детей, то сейчас таковых - полторы сотни.

«К нам даже 5-летних малышей приводят на тренировки, то есть, деток, родившихся в годы войны! Для них сформированы группы общефизической подготовки с дальнейшей «переквалификацией» на дзюдо. Мы всё это время не прекращали работы, в годы войны нам Республика сделала ремонт, помогают с обеспечением», - рассказал «АН» тренер по дзюдо и директор спортшколы Игорь Хавиков. И уточнил, что приходилось, конечно же, отменять тренировки в моменты военного обострения, когда обстрелы со стороны украинских карателей усиливались.

Отметим, что Ясиноватая находится на линии фронта: часто упоминающийся в военных сводках Ясиноватский блокпост (ЯБП) - это здешний эпицентр боевых действий. Город очень сильно «потрепало» в 2014 году: тогда его попросту пытались стереть с лица земли. Регулярно «прилетало» сюда от карателей и в последующие годы, да и сейчас, по словам детей, время от времени слышен грохот снарядов.

«В 2014 году был «прилёт» и в наш спортзал. Тогда осколками выбило все окна, но нам их закрыли плёнкой и ДСП. Так мы и тренировались, а потом уже, когда чуть утихли бои, окна нам застеклили. Сейчас у нас более-менее спокойно, но, всё равно, мы часто слышим, как «шумит» Ясиноватский блок-пост: он от нашей спортшколы находится на расстоянии двух километров», - рассказывают дети.

Большинство из прибывших в Москву юных дзюдоистов (6 девочек и 9 мальчиков возрастом от 11-ти до 15-ти лет) - из неполных и малообеспеченных семей, у некоторых отцы воюют на фронте. О войне дети говорят, как о чём-то обыденном, ведь мирной жизни практически не помнят: шесть лет они вынуждены слушать шум канонад если не в самом городе, то на его окраинах.

Но, тем не менее, в таких, казалось бы, неприемлемых условиях, дзюдоисты продолжают учиться, развиваться и побеждать. Все они - чемпионы и призёры Первенства ДНР, многих турниров и соревнований, выступали в Абхазии и Сочи, где завоевали «золото» и «серебро».

«Наши дети тренируются минимум трижды в неделю. А 15-летние - каждый день. Их спортивная карьера только начинается, и все они мечтают стать знаменитыми спортсменами», - рассказывает тренер Алексей Мальков.

Кто знает, может, среди них, впервые переступивших порог «Самбо-70» в качестве гостей, будущие воспитанники этой уникальной школы и впоследствии - чемпионы России и мира? Впрочем, начало положено: дзюдоистам из Ясиноватой есть к чему стремиться.