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Россиянин Головин отличился в матче против «Монпелье»

, 12:03 [ «Аргументы Недели», ]

Россиянин Головин отличился в матче против «Монпелье»
Футболист Александр Головин, АГН Москва / globallookpress.com

Еженедельник «Аргументы недели» продолжает отследить за выступлением футболист Александра Головина во Франции. Передает наш специальный корреспондент Василий Комаров.

Россиянин Головин снова провел посредственный матч за французский «Монако»

Россиянин Головин снова провел посредственный матч за французский «Монако»

В матче 25-го тура против «Монпелье» Александр был одним из лучших, что называется, играл в свой футбол и получил от «Экип» «семерку» - выше средней в команде (6,2). Возможно, мы зря катили бочку на тренера испанца Морено, что, мол, зажимает парня, неправильно использует и предпочитает на месте инсайда своего соотечественника - титулованного Фабрегаса. В этом матче чемпион мира 2010 года так и не появился на поле, а Головин выполняя по сути функцию «десятки», пару раз мог забить, отдавал острые передачи. Он снова исполняет угловые удары (правда их было всего два), но первый же слева стал результативным – мяч прилетел на голову Слимани, и тот рикошетом от земли заколотил его в ворота. Морено, получивший от «Экип» 7 баллов, заявил на пресс-конференции, что это был лучший матч «Монако» за то время, что он работает в команде.

В общем рейтинге чемпионата Франции Головин со средней оценкой 5,5 поднялся на 28 место. Вот его оценки по турам (не играл в 1-м и 10-м, в 15-м в 22-м остался без оценки): 4 - 6 – 7 – 6 – 7 – 9 – 6 – 3 - 6 – 5 – 7 – 5 – 4 – 6 – 5 – 6 – 7 – 4 – 3 – 4 – 4 - 7.

Лидирующая пятерка общего рейтинга:

1. Неймар («ПСЖ») – 6,57

2. Ди Мария («ПСЖ») – 6,29

3. Бен Йеддер («Монако») – 6,09

4. Дмитрии Пайе («Марсель») – 6,05

5. Верратти («ПСЖ») – 6

 

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