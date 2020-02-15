Россиянин Головин отличился в матче против «Монпелье»

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15 февраля 2020, 12:03 [ «Аргументы Недели», Дмитрий Буряк ]

Футболист Александр Головин, АГН Москва / globallookpress.com

Еженедельник «Аргументы недели» продолжает отследить за выступлением футболист Александра Головина во Франции. Передает наш специальный корреспондент Василий Комаров.

В матче 25-го тура против «Монпелье» Александр был одним из лучших, что называется, играл в свой футбол и получил от «Экип» «семерку» - выше средней в команде (6,2). Возможно, мы зря катили бочку на тренера испанца Морено, что, мол, зажимает парня, неправильно использует и предпочитает на месте инсайда своего соотечественника - титулованного Фабрегаса. В этом матче чемпион мира 2010 года так и не появился на поле, а Головин выполняя по сути функцию «десятки», пару раз мог забить, отдавал острые передачи. Он снова исполняет угловые удары (правда их было всего два), но первый же слева стал результативным – мяч прилетел на голову Слимани, и тот рикошетом от земли заколотил его в ворота. Морено, получивший от «Экип» 7 баллов, заявил на пресс-конференции, что это был лучший матч «Монако» за то время, что он работает в команде.

В общем рейтинге чемпионата Франции Головин со средней оценкой 5,5 поднялся на 28 место. Вот его оценки по турам (не играл в 1-м и 10-м, в 15-м в 22-м остался без оценки): 4 - 6 – 7 – 6 – 7 – 9 – 6 – 3 - 6 – 5 – 7 – 5 – 4 – 6 – 5 – 6 – 7 – 4 – 3 – 4 – 4 - 7.

Лидирующая пятерка общего рейтинга:

1. Неймар («ПСЖ») – 6,57

2. Ди Мария («ПСЖ») – 6,29

3. Бен Йеддер («Монако») – 6,09

4. Дмитрии Пайе («Марсель») – 6,05

5. Верратти («ПСЖ») – 6