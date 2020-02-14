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35-летний футболист Дмитрий Торбинский сообщил о переезде в США, о завершении карьеры не объявил

, 22:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

35-летний футболист Дмитрий Торбинский сообщил о переезде в США, о завершении карьеры не объявил
фото из соцсети

Бывший полузащитник «Спартака» Дмитрий Торбинский сообщил о переезде в США. Последним клубом 35-летнего Торбинского был красноярский «Енисей», который он покинул в июне 2019 года.

 

О завершении спортивной карьеры Дмитрий Торбинский не объявил. В США он будет работать тренером.

Футболист -  заслуженный мастер спорта, бронзовый призер чемпионата Европы-2008 в составе сборной России.

Торбинский - уроженец Норильска, воспитанник московской ДЮСШ «Спартак».  Играл за «Спартак», «Локомотив», «Рубин», «Ростов» и «Краснодар», а также кипрский клуб «Пафос».

 

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