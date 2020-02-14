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Озвучена заработная плата футболиста Кокорина

, 18:56 [ «Аргументы Недели» ]

Озвучена заработная плата футболиста Кокорина
Photographer: © Maksim Konstantinov

На спортивных сайтах появилась информация о размере заработной платы футболиста Александра Кокорина. Она составляет порядка 2 миллионов рублей в месяц.

Александр Кокорин перейдёт в клуб российской премьер-лиги "Сочи" до мая 2020 года на правах аренды, сообщил руководитель команды Борис Ротенберг.

«Зенит» не говорил об уходе участника команды в другой клуб. Близкие игрока узнали о переходе только через СМИ.

ПВ

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