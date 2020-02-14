На спортивных сайтах появилась информация о размере заработной платы футболиста Александра Кокорина. Она составляет порядка 2 миллионов рублей в месяц.
Александр Кокорин перейдёт в клуб российской премьер-лиги "Сочи" до мая 2020 года на правах аренды, сообщил руководитель команды Борис Ротенберг.
«Зенит» не говорил об уходе участника команды в другой клуб. Близкие игрока узнали о переходе только через СМИ.
//Спорт 13+
Озвучена заработная плата футболиста Кокорина
14 февраля 2020, 18:56 [ «Аргументы Недели» ]
На спортивных сайтах появилась информация о размере заработной платы футболиста Александра Кокорина. Она составляет порядка 2 миллионов рублей в месяц.