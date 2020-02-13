Тренер Жиркова: Тогда Гинер спрашивает: «А вам ничего не заплатили за Юру?»

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13 февраля 2020, 17:34 [ «Аргументы Недели», Дмитрий Буряк ]

Валерий Шарапов, фото:соцсети

Воспитал Жиркова - получи Заслуженного!

Сейчас в прессе муссируется скандальная ситуация с детским тренером Александра Головина - Александром Плясуновым, который до сих пор не получили ни копейки от контрактов Головина с ЦСКА и с «Монако». В отличие от Плясунова первый тренер Юрия Жиркова Валерий Шарапов получил за него и небольшую денежную премию, и звание Заслуженного тренера России. Еженедельник «Аргументы недели» связался с Шараповым и узнал, как ему это удалось.

«Я приехал в ЦСКА в 2004-м или в 2005-м году, - рассказал еженедельнику «Аргументы недели» первый тренер Юрия Жиркова Валерий Шарапов. - Долго ждал в клубе спортивного директора ЦСКА Салькова, наконец, он пришел, я рассказал ему, кто я, и мы пошли к Гинеру. Со мной были Юрины фотографии, даже детские, фотографии его родителей. Гинер все посмотрел, меня выслушал, и спрашивает: «А вам ничего не заплатили за Юру?» «Нет». Тогда он говорит Салькову: «Надо отблагодарить человека». Сальников подготовил заявление. Хороший человек, мы потом с ним не раз встречались, я ему презент привозил – нашу фирменную водку «Тамбовский волк». А от ЦСКА я получил 10 000 рублей. И позже мне передали комплект формы для моей юношеской команды.

А в 2007-м ЦСКА выиграл Кубок УЕФА, Юра гол забил, всем ребятам дали заслуженных. В Кремле была встреча ЦСКА с Путинным, и якобы Путин сказал: «Игроков то наградили, а тренеров забыли…» Я узнал, что вроде имею право на Заслуженного тренера России. Снова связался с Сальковым, он сказал: «Попробую вам помочь». Сальков сходил в РФС, там ему сказали, что надо сделать, и он подготовил ходатайство от ЦСКА. А я по его совету сходил в нашу тамбовскую федерацию футбола - она тоже написала ходатайство. И в 2008-м я стал Заслуженным тренером России. Такое же звание получил и тренер Аршавина Гордеев. Нас потом в Москву вызвали, было подведение итогов в ресторане «Яр» - там всех награждали, Юру признали в том году лучшим футболистом.Что дает мне это звание? Прибавку к пенсии порядка двух тысяч рублей. Больше ничего. Но и за это спасибо!»