Овечкин vs Панарин: звездное противостояние

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12 февраля 2020, 07:15 [ «Аргументы Недели», Валерия Королёва ]

овечкин,панарин,фото,соцсетей

Довольно трудно сравнивать игроков разных поколений, игравших в разный хоккей и столкнувшихся с разными трудностями этого вида спорта в ту или иную эпоху.

Александр Овечкин - один из лучших российских снайперов в истории НХЛ. И нередко возникает вопрос «А с кем именно стоит его сравнивать и каково его место среди всех россиян, игравших в НХЛ?». Не менее значимая фигура в мире хоккея – Артемий Панарин. Форвард продолжает бить рекорды и приводить в восторг фанатов «Рейнджерс». Как можно не любить парня, когда он с легкостью набирает очки абсолютно в каждом матче?



Оба спортсмена не перестают поражать болельщиков своей игрой. Александр Овечкин снова оформил хет-трик в матче с «Лос-Анджелесом» (4:2). Хоккеист забросил три шайбы подряд за 4 минуты 24 секунды до конца матча. Как сообщил официальный статистический аккаунт «Кэпс»: «С 13 января Алекс Овечкин забросил 14 шайб за 7 игр. Другим игрокам удавалось забить за такой период максимум 7».



Панарин ничем не уступает игроку «Вашингтона». Форвард забросил 28 шайб в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ. В нынешнем сезоне хоккеист принял участие в 53 матчах, в которых набрал 73 очка.



Артемий Панарин и Александр Овечкин – звезды разных поколений. Они не раз встречались в составе сборной, однако никак не могли попасть в одну тройку. Оно и понятно, ведь хоккеисты играют на левом фланге атаки. Несмотря на это, оба форварда столкнулись друг с другом в серии плей-офф-2018 «Вашингтон» и «Коламбус». Когда «Кэпс» выиграли в четырех матчах подряд и завоевали Кубок Стенли.



Статистическое сравнение между хоккеистами провести довольно сложно. Ведь Панарин, в отличие от Овечкина, куда чаще выполняет роль ассистента, в то время, как игрок «Вашингтона», выполняет роль снайпера. Поэтому сравнения между ними почти не проводились — один больше забивает, другой больше отдает.



Казалось, что вряд ли найдется хоккеист, который смог бы встать вровень с топовыми игроками. Однако, год назад в Национальной Хоккейной Лиге появилась новая восходящая звезда – Андрей Свечников. Всего за один сезон в «Каролине», 19-ти летний хоккеист, смог показать себя заморскому зрителю не только как результативный игрок – 50 шайб за 54 матча, но и как хоккеист, превращающий спорт в искусство. Андрей успел забить сразу 2 гола в стиле «лакросс».



Несмотря на то, что Андрей ещё юн, возраст и статистика показывают, что 10-15 лет смогут вывести чемпиона на аллею звезд НХЛ, а может и не просто поставить в один ряд с Овечкиным, Панариным, Малкиным и другими звездными игроками, но и превзойти этих хоккеистов и установить собственный рекорд.

