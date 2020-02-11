Сборная ДНР по футболу приедет в Крым на товарищеский матч

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11 февраля 2020, 14:06 [ «Аргументы Недели. Крым» ] Источник: АН-Крым

Фото: сайт Футбольного Союза ДНР

Матч сборной ДНР и ПФК «Кызылташ» из Бахчисарая планируется провести 13 февраля на симферопольском стадионе «Фиолент».

По словам организаторов мероприятия, товарищеский матч послужит не только укреплению дружественных связей между Крымом и ДНР, но и поспособствует развитию международного сотрудничества в сфере футбола.

Игра состоится под патронатом главы Крыма Сергея Аксенова и при поддержке депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека.

Напомним, что в декабре 2014 года УЕФА принял решение о том, что крымские команды не могут участвовать ни в одном соревновании под эгидой Российского футбольного союза.

ПФК «Кызылташ» выступает в Крымской премьер-лиге, объединяющей восемь профессиональных футбольных клубов. Сейчас клуб из Бахчисарая занимает пятую строчку в первенстве полуострова.

В ДНР также проводится внутренний чемпионат под эгидой Лиги Донбасса, в котором участвует 10 команд. ДНР не входит ни в ФИФА, ни в УЕФА, но является членом ConIFA – футбольной организации, которая объединяет ассоциации и сборные стран, официально не включенных в состав ФИФА и континентальные конфедерации.

Ранее сообщалось, что Крым объявил о создании собственной футбольной сборной.