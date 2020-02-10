Дисциплинарная комиссия СБК исключила 4 битлонистов из сборной Казахстана за пьянство

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10 февраля 2020, 21:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СБК

фото с сайта СБК

Дисциплинарная комиссия Союза биатлонистов Казахстана (СБК) исключила четырех битлонистов из сборной Казахстана за пьянство. Решение об исключении из состава сборной Антона Патова, Тимура Куца, Владислава Витенко и Романа Еремина было принято на внеочередном собрании дисциплинарной комиссии СБК в понедельник, 10 февраля.

Антон Пантов на четыре года, Тимур Куц, Владислав Витенко и Роман Еремин на год также отстранены от всех республиканских и международных соревнований по биатлону. Все спортсмены отозваны со сборов.

"Союз Биатлонистов Казахстана подчеркивает свою нулевую терпимость к нарушению спортивной дисциплины, в том числе употреблению спиртного спортсменами, выступающими под флагом Республики Казахстан на международной арене. Любое нарушение морально этических, спортивно-командных норм, а также нарушение антидопинговых правил приведет к дисквалификации, а также к применению административных норм", - говорится на сайте СБК.

Биатлонисты нарушили режим во время сборов в Австрии, где проходит подготовка команды к чемпионату мира по биатлону.

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев назвал состав сборной России на ЧМ, который пройдет в итальянском Антхольце с 13 по 23 февраля.