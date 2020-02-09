"Всегда лучший, всегда первый", - Татьяна Навка о своем партнере Романе Костомарове

Татьяна Навка поздравила с днем рождения Романа Костомарова, с которым они стали победителями в танцах на льду на Олимпийских играх в 2006 году. Роману Костомарову исполнилось 43 года.
"Всегда лучший, всегда первый!" - сказала Навка в день рождения бывшего партнера, который теперь работает в ледовых шоу.
"Конечно, самое главное, это здоровья!!! Будь счастлив и береги себя, своих близких и родных!!", - пожелала Татьяна Роману и добавила: "А я всегда рядом, если что ".
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Романа впечатлило поздравление актеров Михаила Пореченкова и Марата Башарова. Он опубликовал его в Инстаграм. Роман Костомаров женат на фигуристке Оксане Домниной. Пара воспитывает дочь и сына.
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А сам Роман в свой день рождения поздравил своих родителей.
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