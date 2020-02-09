"Всегда лучший, всегда первый", - Татьяна Навка о своем партнере Романе Костомарове

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9 февраля 2020, 21:15 [ «Аргументы Недели» ]

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Татьяна Навка поздравила с днем рождения Романа Костомарова, с которым они стали победителями в танцах на льду на Олимпийских играх в 2006 году. Роману Костомарову исполнилось 43 года.

"Всегда лучший, всегда первый!" - сказала Навка в день рождения бывшего партнера, который теперь работает в ледовых шоу.

"Конечно, самое главное, это здоровья!!! Будь счастлив и береги себя, своих близких и родных!!", - пожелала Татьяна Роману и добавила: "А я всегда рядом, если что ".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)8 Фев 2020 в 8:21 PST

Романа впечатлило поздравление актеров Михаила Пореченкова и Марата Башарова. Он опубликовал его в Инстаграм. Роман Костомаров женат на фигуристке Оксане Домниной. Пара воспитывает дочь и сына.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Роман Костомаров KRS (@romankostomarovkrs)8 Фев 2020 в 9:19 PST

А сам Роман в свой день рождения поздравил своих родителей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Роман Костомаров KRS (@romankostomarovkrs)7 Фев 2020 в 10:57 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Роман Костомаров KRS (@romankostomarovkrs)18 Янв 2020 в 9:07 PST