"Ростов” - “Локомотив” 3:3 (по пенальти 4:5 в пользу "Локо")

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9 февраля 2020, 20:33 [ «Аргументы Недели» ]

Alexander Kulebyakin, globallookpress.com

Заключительный матч в рамках Кубка Париматч Премьер проведут "Ростов" и "Локомотив". Они уже знают, что Кубок завоевал «Спартак», но как мы знаем не это главное для наших команд. Южане России неплохо себя показали на турнире, но проблемы были в первом матче против "Спартака", который одержал победу. Во втором же ростовчане не ощутили сопротивления со стороны "Партизана", переиграв сербский коллектив по всем параметрам.

"Локомотив" оба матча доиграл до серии пенальти, где в одном проиграл, а во втором победил. Что до самого турнира, то обоим тренерам команд он не играет особого значения, для них главное подготовка к возобновлению сезона в РПЛ и проверка способностей игроков на данный момент.

Сегодня, 9 февраля стадион: Аспир-Центр (Доха, Катар) состоялся матч турнира Кубок Матч Премьер: Ростов – Локомотив М, 3-й тур.

Игра началась, пока все события в центре поля, команды пытаются наладить позиционную атаку. Сразу в атаку попытался пойти "Ростов", отобрав мяч у соперников, но наступление правым флангом закончилось свистком арбитра, который зафиксировал офсайд.Небольшой сумбур наблюдается на стартовых секундах встречи.

Ростовчане стараются обозначить своё территориальное преимущество, пытаются наладить высокий прессинг."Железнодорожники" стараются прессинговать соперников, но отобрать мяч никак не получается. В средней зоне сейчас нарушил правила Игнатьев.Шомуродов оказался на левом фланге, где получил мяч, сместился в центр, после чего пасовал в штрафную площадку, но никто из партнёров на месте форварда его не заменил.Совсем немного зрителей собралось на трибунах стадиона в Дохе, да и ведут они себя пассивно. Зато тренеры могут спокойно подсказывать что-либо своим подопечным.После подачи корнера последовала скидка на дальнюю штангу, откуда головой пробивал Крыховяк, но Рудаков успел переместиться и парировал мяч в поле. Ростовчане ответили своей атакой с подачами мяча в штрафную площадку с разных флангов, но на высоте в обоих случаях были защитники "Локомотива".

Не мало мелких фолов фиксируется в центре поля, которые не позволяют игре перейти в интенсивное русло.Байрамян совершил свой очередной рейд по левому флангу, после чего выполнил навес в центр штрафной площади, откуда головой пробивал Ерёменко, но мяч попал в перекладину, от который отскочил за пределы поля.

На 20 мин «железнодорожник» Серкейра Мурило открывают счет -0:1:Угловой на левом фланге в ответной атаке заработали "железнодорожники". Последовала подача в район линии вратарской площади, где Мурило выиграл борьбу у двух соперников, после чего вторым касанием переправил мяч в сетку ворот. Крайне недоволен Валерий Карпин, что-то обсуждая со своим ассистентом. Конечно, вина в пропущенном голе целиком лежит на защитниках, которые ничего не смогли поделать с Мурило. Интересно, что "Локомотив" сегодня играет практически без нападающих.

Тугарева постоянно тянет на привычную позицию на фланг, и тогда на острие атаки нужно выдвигаться Мариу, однако португалец как-то робко это делает.

Ростовчане предприняли очередной штурм ворот, но игроков подводит техника передачи мяча, очень много ошибок в обработке и передачи мяча. Одним из самых активных в первом тайме можно назвать Мамаева. Явно соскучился этот парень по футболу, поэтому и выкладывается на полную.

С правого фланга от лицевой линии последовала прострельная передача в район 11-метровой отметки, куда набежал Попов, но удар в касание капитана "Ростова" получился немного неточным У Шомуродова практически ничего не получается в первом тайме. Регулярно мы видим от узбекского нападающего либо неудачные попытки дриблинга, либо неточные передачи.Юрий Сёмин, судя по выражению лица, недоволен игрой, несмотря на результат на табло. "Ростов" выигрывает практически все единоборства, но на завершающих фазах атаки команде Валерия Карпина не везёт."Железнодорожники" всячески пытаются затягивать игру. Выгодно им сейчас держать невысокий темп матча

На 42 мин.игрок «Локомотива» Максим Осипенко сравнивает счет -1:1. Угловой на правом фланге удалось заработать ростовчанам. Разыгран мяч был накоротке, после чего пошла подача на дальнюю штангу, где Мамаев сбросил мяч в центр на Байрамяна. Хорен головой попал в штангу, но мяч отскочил на Осипенко, которому оставалось не промахнуться по полупустым воротам. 1-й тайм завершен.

2-ой тайм начался с атаки ростовчан и Мамаев увеличивает счет -2:1. Неожиданно стремительную контратаку организовали ростовчане. Правым флангом в прорыв убежал Шомуродов, который сместился к углу штрафной площади и точно прострелил на дальнюю штангу, куда набежал Мамаев и с острого угла в падении переправил мяч в цель."Локомотив" перестал уже всей командой так глубоко садиться в оборону, как это было в первом тайме. Именно этим, наверное, был больше всего не удовлетворён Юрий Сёмин.

Впервые в этом матче "Локомотив" оказался в роли отыгрывающейся стороны. Нужно "железнодорожникам" перестраиваться на атакующую модель игры. Пытается команда Сёмина наладить контроль мяча. Начинают они с малого, припасовывая игровой снаряд на своей половине поля. Но ростовчане продолжают доминировать на поле и прижали «железнодорожников» к их воротам.Перестраивается "Локомотив" на игру с двумя центральными защитниками. Рыбус получит теперь больше свободы в атакующих действиях слева.

На 61 мин. Гжегож Крыховик сравнивает счет -2:2:Вот это да! Ничего не предвещало беды для "Ростова", как молодые "железнодорожники", Куликов и Рыбчинский, классно разыграли мяч в быстрой контратаке, и парней поддержал набежавший из глубины поля Крыховяк, который метров с 12-ти вколотил мяч под перекладину.Занервничал снова Валерий Карпин. Всё с начала нужно начинать его команде, но для начала нужно погасить кураж "Локомотива".Чернова не успели накрыть практически на линии штрафной площади, и Евгений плотно пробивал под перекладину, но но внимательно сыграл Медведев, который переправил мяч на угловой.

На 71 мин грубую ошибку допустил голкипер ростовчан и Еременко забивает гол -3:2:Гол имени Никиты Медведева! Вратарь "Локо" был обязан забирать мяч после ничем не примечательной подачи с левого фланга, но мяч выскользнул из его рук точно на ногу Ерёменко, и Роману оставалось просто покатить мяч в пустые ворота.

На 74 мин Дмитрий Рыбчинский сравнивает счет-3:3:Что творит сегодня этот парень?! Убежал он в контратаку по левому флангу, спокойно сместился в штрафную площадку, убрал мяч от защитника и мощно пробил в дальний нижний угол ворот.Немногие ожидали сегодня от этой встречи голевой феерии, но матч получается довольно ярким и богатым на опасные моменты. Матч завершен, основное время игры принесло ничейный результат, в итоге будут пробиваться пенальти По итогам исполнения серии 11-ти метровых победу одержал «Локомотив».На этом турнир за Кубок Париматч Премьер в Доха, Катар завершен, команды после небольшого отдыха продолжат подготовку в Испании.