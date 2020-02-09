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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Дзюба отчитал российских болельщиков

, 20:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Дзюба отчитал российских болельщиков
Фото: pixabay.com

Капитан российской футбольной сборной и нападающий «Зенита» Артём Дзюба отчитал болельщиков за оскорбления. По его словам, когда речь идёт о выступлении национальной сборной, стоит забыть о клубной принадлежности игроков.

Дзюба считает, что «уважаемые фанаты должны засунуть себе в одно место все клубные принадлежности» и болеть за сборную страны на чемпионате Европы. Он подчеркнул, что отреагировал бы так же, даже если бы оскорбления касались не его.

«Рядом были женщины и дети, которые пытались заглушить оскорбления. Это позорище, нет клубной принадлежности при игре сборной», - заявил футболист.

АБ

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