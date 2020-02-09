"Зенит" одерживает волевую победу над ЦСКА 3:2

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9 февраля 2020, 17:09 [ «Аргументы Недели», Борис ОМЕЛЬЧЕНКО ]

Артем Дзюба, фото: Maksim Konstantinov, globallookpress.com

Пока трудно определить в какой форме находится "Зенит". Победы со счетом 10-0 и дважды по 4-0 над посредственными командами — это конечно здорово, но стоило сыграть с крепким "Зальцбургом" и футболисты из Санкт-Петербурга получили 3-6.

Вряд ли в матче с ЦСКА мы увидим такое обилие голов. Армейцы свои игры проводят строго играя в обороне.

Сегодня, 9 февраля в рамках второго зимнего тренировочного сбора в Испании на стадионе «Камило Кано», Ла Нусия «Зенит» проводит товарищескую встречу с московским ЦСКА.

Игра началась, Дуглас слева покатил мяч на Малкома, которому защитники ЦСКА сыграть не дали. Дуглас слева с дальней дистанции пробил неточно по воротам."Зенит" старается быстро доставлять мяч вперёд, но много брака в передачах у команды с берегов Невы. Москвичи же свои атаки развивают очень неспешно и не могут преодолеть насыщенную оборону соперников. Стартовый отрезок матча активнее проводит ЦСКА. Петербургская команда всё реже стала проводить контратаки. У Оздоева справа не получилась подача к воротам.

Вот уже и "Зенит" начинает неспешно действовать в центре поля. Решили номинальные хозяева отдать преимущество владению, нежели обострениям впереди. Малком по центру вывел к воротам Азмуна, но Сердар далеко от себя отпустил мяч, и позволил сыграть на выходе Помазуну.

На 22 мин Бистрович открывает счет в матче-0-1:Бистрович перед штрафной площадью подобрал мяч и с восемнадцати метров точно пробил в левый угол. ЦСКА продолжает атаковать. Первую половину тайма армейцы чаще использовали левый фланг, сейчас игра стала больше смещаться вправо.Азмун слева сыграл с Дзюбой в "стеночку", но обратную передачу Сердару не позволили принять защитники ЦСКА. Караваев справа навесил в штрафную площадь. Дзюба увернулся от мяча, пропуская его дальше, но за спиной Артёма Азмун сыграть не смог.Оздоев сильно отправил мяч вперёд. Помазун выскочил за пределы штрафной площади и опередил рвавшегося вперёд Азмуна.

Малком со штрафного пробил под перекладину. Помазун в красивом прыжке перевёл мяч на угловой.Малком с Оздоевым по центру не смогли прорваться в штрафную площадь ЦСКА. Разыграли игроки "Зенита" угловой удар. Навес Малкома на дальнюю штангу застал Азмуна в офсайде. Дриусси с двадцати восьми метров пробил выше ворот.

На 44 мин Чалов увеличивает счет в матче -0:2:! Чалов по центру прошёл к штрафной площади и с восемнадцати метров точно пробил в левый угол.

Перерыв! "Зенит" - ЦСКА — 0:2. Небольшие итоги по 1-ому тайму. У Азмуна игра не получилась - еще просто форму Сердар не набрал. Не в лучших кондициях пребывал Дзюба. В некоторых эпизодах он был прежний - оттирал корпусом, придавливал защитников, но пока уступал самому себе, находящемуся в лучшей форме.

В перерыве у "Зенита" произошли три замены: вместо Михаила Кержакова, Вячеслава Караваева и Филипе Малкома на поле вышли Андрей Лунёв, Йордан Осорио и Алексей Сутормин. Семак конечно не доволен игрой своих подопечных. Азмун справа подошёл к штрафной площади, упёрся в Дивеева и потерял мяч. Ракицкий слева навесил на Дзюбу, который не смог сделать точную скидку на Азмуна. Дуглас слева издали решил пробить в дальний угол низом. Получилось очень неточно.

На 59 мин. с подачи Сутормина Дзюба забивает ответный гол-1:2:Сутормин справа откатил мяч на Дзюбу, который с десяти метров прицельно ногой пробил под перекладину.

На 61 мин Дзюба делает дубль и счет становится- 2:2. На правом фланге на чужой половине поля игроки "Зенита" отобрали мяч у соперника. Последовал пас в центр, откуда с линии штрафной площади Дзюба низом точно пробил в правый угол.

На 64 мин. Сердар Азмун выводит зенитовцев вперед -3:2 :Сутормин справа сделал пас к воротам, где Азмун остановил мяч и вторым касанием точно пробил в дальний угол с семи метров.

Во 2-ом тайме Сутормин один из лучших. И еще: не бывает даже в больших командах, чтобы там все как один были звезды. Всегда нужны рабочие лошадки, которые много двигаются, отбирают мяч, быстро переходят от обороны к атаке и наоборот. Таков Сутормин. Это серьезный футболист, которому мало доверяли. Да, Сутормин не Месси - не так ярко выглядел, но это игрок полезный. Думаю, со временем он будет играть в основном составе.

Барриос по центру решил в одиночку прорваться к воротам, но переоцекнил собственные силы и мяч потерял.Осорио заблокировал дальний удар Влашича с левого фланга.Ракицкий - игрок высокого класса, Он играет безупречно, сегодня не видел ни одной ошибк, будучи игроком высокого роста, он, что важно, здорово играет головой. Первым пасом обладает, а еще умением точно оценить ситуацию.

На мой взгляд, Ракицкий может с пользой отыграть за «Зенит» еще несколько сезонов. Замены ему на сегодняшний день не видно. Азмун справа прошёл вперёд и покатил мяч налево на Дзюбу. Артём с линии штрафной площади несильно пробил точно в Помазуна. Окончательно вписался в игру Дриусси. Он полезен. «Зенит» одерживает волевую победу. По итогам увиденной игры можно утверждать что еще много работы у Семака с командой практически во всех компонентах игры.