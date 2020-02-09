Россиянин Головин снова провел посредственный матч за французский «Монако»

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9 февраля 2020, 13:37 [ «Аргументы Недели», Дмитрий Буряк ]

Футболист Александр Головин (слева), Panoramic / globallookpress.com

Еженедельник «Аргументы недели» продолжает следить за выступлением Александра Головина в чемпионате Франции. Последний матч в гостях против «Амьена» (2:1) он отыграл опять по мнению «Экип» посредственно.

«Монако» продолжает тихой сапой лезть наверх. Невразумительный матч в гостях против «Амьена», за который «Экип» поставила команде 4,9 балла, спасли на последних минутах Бен Йеддер (7 баллов) и Слимани (хоть и забил, но на оценку не наиграл - вышел на 59-й минуте). Наш Головин снова, по мнению газеты, сыграл ниже среднего - получил 4 балла. Казалось бы, в отсутствии в стартовом составе Фабрегаса, тренер Морено должен был передвинуть Головина под пару нападающих Бен Йеддер – Бальде, но роль десятки сыграл номинальный обладатель этой майки – Йоветич (6 баллов). Похоже, в схеме 4-3-1-2 Морено видит Головина только слева в тройке полузащитников. В этом матче тренер снова доверил Саше пробивать угловые, но поделил эту функцию между ним и Адриеном Силва. В первом тайме русский подавал слева, а португалец справа. Во втором тайме произошла рокировка, но Александр исполнил только один угловой справа. Второй на последней минуте записал на свой счет (как голевой пас) Фабрегас, появившийся-таки - под занавес, на 88-й минуте. Не пробивает больше Александр и другие стандарты – в последнем матче это делали Адриен Силва и Йоветич. Статистика Головина в матче: совершил 3 удара от углового флажка и один с игры (попал во вратаря), получил желтую за симуляцию, упав в штрафной.

В общем рейтинге чемпионата Франции Головин после матча потерял еще 10 позиций, сейчас со средней оценкой 5,43 он на 33-м месте. Вот его оценки по турам (не играл в 1-м и 10-м, в 15-м в 22-м остался без оценки): 4 - 6 – 7 – 6 – 7 – 9 – 6 – 3 - 6 – 5 – 7 – 5 – 4 – 6 – 5 – 6 – 7 – 4 – 3 – 4 - 4.

Лидирующая пятерка общего рейтинга:

1. Неймар («ПСЖ») – 6,57

2. Ди Мария («ПСЖ») – 6,2

4. Бен Йеддер («Монако») – 6,1

3. Верратти («ПСЖ») – 6,07

5. Дмитрии Пайе («Марсель») – 6,05