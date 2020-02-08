«Спартак» вырывает победу у «Партизана» 3:2 и выигрывает Кубок

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8 февраля 2020, 16:49 [ «Аргументы Недели», Борис Омельченко ]

тренер "Спартака" Доменико Тедеско, Maksim Konstantinov/Global Look Press

К заключительной игре на Кубке Париматч Премьер «Спартак» подходит в качестве лидера турнирной таблицы (4 очка). В предыдущей игре с «Локомотивом» «красно-белые» уступили в серии послематчевых пенальти (1:1).

В свою очередь «Партизан» занимает последнее место в общем зачете. Сербской команде не удалось одержать ни одной победы в основное время в этом Кубке, в последнем матче с «Ростовом» подопечные Саво Милошевича уступили со счетом 1:3.«Спартаку» для победы в турнире необходимо обыграть «Партизан» в основное время. Команде может хватить и 2 балла, но тогда, в случае победы в основное время «Локомотива» или «Ростова», 2 команды наберут одинаковое количество очков, и Кубок достанется клубу с лучшей разницей забитых и пропущенных мячей. Кроме того, даже если «Спартак» наберет 1 очко в этой игре, а «Локомотив» и «Ростов» не определят сильнейшего в основное время, подопечные Доменико Тедеско могут завоевать первый трофей в новом году, благодаря лучшей разности голов.

Сегодня, 8 февраля на стадионе Аспир-Центр (Доха, Катар) состоялся заключительный поединок между «Спартаком» и «Партизаном» .

Игра началась, идет борьба в центре поля и за центр поля, позиционные атаки останавливаются высоким прессингом.Спокойно пока что перекатывают мяч с фланга на фланг футболисты "Спартака". Что-то мне подсказывает, что сегодня именно под диктовку "красно-белых" будет проходить встреча.

На 7мин Зобнин в суматохе у ворот открыл счет- 1:0:Рассказов получил мяч от Зобнина на правом фланге. Выполнил Николай прострел на ближнюю штангу, где Понсе поборолся за мяч, но не сумел протолкнуть его в сетку. Мяч отскочил к Зобнину, который спокойно расстрелял рамку "Партизана".Хороший старт для московского коллектива, который, по сути, в первой же своей атаке сумел отличиться. Ждем продолжение банкета, так сказать .Москвичи больше контролируют мяч, но не хватает точности в районе штрафной соперника

Идет вязкий футбол, гости накрывают москвичей, не дают вести комбинационную игру и в итоге на 18 мин. Павлович забивает ответный гол -1:1: . Заработали штрафной удар футболисты номинальных гостей. Выполнил передачу с фланга на Павловича Натхо. Страхиня головой ткнул сферу в левый угол, и мяч оказался в сетке.Моментище, везет "Спартаку"! Садик сейчас на своем пути обыграл всех футболистов "красно-белых", после чего из центра нанес выстрел в дальний угол, и рикошетом от ноги защитника сфера едва не юркнула в сетку. И снова очень легко удалось взломать оборону соперника "Партизану". Мяч прилетел на Садика, который только чудом в ближнем бою не переиграл вратаря "красно-белых".Здорово сейчас играет "Партизан", просто здорово. Команда не собирается сдаваться и отдавать так просто трофей "красно-белым".Милетич! Проспал свою зону Айртон, и 73-й номер гостей выполнил удар по воротам Реброва. Голкипер вышел чуть из ворот, что и позволило ему сыграть в рамке. После подачи углового удара пробил по рамке соперника Тошич. Что-то одну ошибку за другой стали допускать "красно-белые" в обороне, что не может нас с вами не тревожить.По договоренности судейской бригады и тренерских штабов, на водопой отправились команды. Жарковато в Дохе +30, что тут еще скажешь. Без жидкости никуда.Снова Ребров спасает свой коллектив после прохода Умара Садика и выстрела в упор Тошича. А свою зону в очередной раз провалил Айртон. На 34 мин. Сума забивает гол -1:2: пропускает снова "Спартак", в центральной зоне никто не встретил Умара Садика, который выполнил аккуратный пас на Сума, и тот в ближнем бою, убрав двух защитников, расстрелял и нашего голкипера.

Неубедительно играют сейчас москвичи в середине поля, нет точности в доставки мяча нападающим Арбитр двум игрокам выписал красные карточки: Саво Милошевич выбросил на поле бутылку сейчас, после чего был удален главным арбитром встречи. Отправился отдыхать на трибуны наставник "Партизана". Что-то резкое в адрес стража порядка бросил и Натхо. Вторая желтая экс-игроку ЦСКА, и сразу красная! Сразу два удаления в одном игровом эпизоде!А все началось с того, что Садика завалил на газон Айртон. Глупый эпизод, особенно для матча, который носит статус товарищеского. Милошевич призывает к тому, чтобы его команда ушла с поля. Пауза нависла над нами...Милошевич не хочет уходить. После продолжительной беседы он все-таки отправился в сторону трибун. Натхо после удаления сразу же сел на скамейку. Уже смеется и улыбается игрок. Как будто ничего не произошло. Первый тайм завершен, объявлен перерыв. Совсем не товарищеская игра, счет в которой пока не в пользу "красно-белых" - 1:2.

2-ой тайм начался с гола Соболева -2:2: тут же сумел воспользоваться отскоком в чужой штрафной Александр, который получил мяч и первым же касание пробил чуть левее центра! Мяч засчитан! Полностью весь состав поменял наставник "Партизана". Посмотрим, что свеженькие игроки коллектива номинальных гостей покажут. Стойкович выручает сейчас свою команду после выстрела Айртона из-под защитника. Переводит мяч на угловой футболист "Партизана".

Понсе на правом фланге мяч получил, ушел в штрафную, после чего в борьбе с защитником приземлился на газон. Пенальти назначает арбитр и Понсе сам пробивает, счет становится -3:2: уверенно забивает Понсе, прямо по центру он нанес выстрел по рамке Стойковича, который прыгнул в левый угол. Выходит вперед "Спартак".У москвичей планируется сразу серия замен :5 человек выйдет на футбольный газон. Ещенко, Гапонов, Гулиев, Глушенков, Мельгарехо. Эти ребята появились на футбольном поле. Звучит финальный свисток об окончании матча, фиксирующий победу «Спартака», который досрочно выигрывает Кубок Париматч Премьер, с чем мы его и поздравляем!

(АН Борис Омельченко)