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8 февраля 2020, 00:58 [ «Аргументы Недели», Полина Винокурова ]

Фигурное катание,фото соцсетей

Недавно Ирина Винер-Усманова – легендарный тренер, поделилась своими методами воспитания чемпионок. Винер-Усманова контролирует личную жизнь подопечных и грозится «выгонять, как собак» тех спортсменок, которые заводят "шашни". Тренера нередко осуждают за излишнюю строгость к подопечным. «Аргументы недели» выяснили, чем ещё может быть опасен мир большого спорта для юных гимнасток и фигуристок.

У нас принято много говорить о победах и успехах наших выдающихся фигуристок и гимнасток. Но мы даже не догадываемся, в каком стрессе, режиме и ограничениях живут юные спортсменки. Такой образ жизни может пагубно сказываться на психологическом и физиологическом состояниях маленького чемпиона. Организм вынужден терпеть колоссальные перегрузки и лишения, чем это может закончится? Чемпионы привыкли и умеют терпеть до победного, но стоит ли оно того, когда травмы и стресс — обратная сторона успеха?

Фигурное катание

Травмы и расстройства пищевого поведения — обычное явление в фигурном катании, от них страдают спортсмены из многих стран. В этом виде спорта спортсменам регулярно приходится совершать сложные прыжки и вращения, а в парных видах ещё и поддержки. Всё это неблагоприятным образом сказывается на позвоночнике и суставах. Чуть больше повезло голеностопам фигуристов. В силу того, что они закреплены жёстким ботинком, они меньше подвержены травмам. Однако и здесь есть свой нюанс. Фигуристы высокого уровня часто перестают шнуровать ботинок до конца: иначе невозможно достичь желаемой пластики движения. А это, в свою очередь, провоцирует появление артритов, артрозов и прочих болезненных поражений суставов.

Евгения Медведева — известная российская фигуристка из числа тех, в чьей карьере происходили сбои из-за травм или расстройств пищевого поведения. «Наш вид спорта действительно требует, чтобы ты все время себя контролировала», — сказала Медведева. Фигуристка Аделина Сотникова пропустила олимпийский сезон 2018 года, сославшись на травму. Юлия Липницкая ушла из спорта в августе 2017 года, заявив, что боролась с анорексией. Анорексия — психическое расстройство, признаком которого являются сознательное и умышленное снижение веса ниже здоровой границы. Американская фигуристка Грейси Голд временно прекратила занятия фигурным катанием, сославшись на депрессию, повышенную тревожность и пищевое расстройство.

Однако отечественный большой спорт продолжает делать ставку на миниатюрных юных фигуристок, которым удаётся выполнять самые сложные прыжки и элементы, так необходимые при сегодняшней системе оценок. Может, именно это повышает риск травм и срыва карьеры для некоторых представительниц спортивной элиты еще в подростковом возрасте? При централизованной системе тренировок в России, где несколько лучших фигуристов каждый день практикуются вместе и подталкивают друг друга к прогрессу, совсем юные девочки — в 10, 11 или 12 лет - выполняют ряд сложных прыжков в три оборота. Пока фигура не оформилась и не округлилась в пубертатный период, выполнять прыжки легче. Однако, хотя в юности тело гибкое и выносливое, оно все еще растёт и может быть уязвимо перед травмами суставов и мягких тканей. Нашей юной фигуристке Александре Трусовой, которая с успехом затмила мировые рекорды Алины Загитовой, врачи, эксперты и даже коллеги по цеху пророчат проблемы со здоровьем через пару лет её активной карьеры. А всё почему? По их мнению, не по годам развитая Трусова выполняет слишком технически сложные прыжки для своего возраста. Они считают, что такая перегрузка организма очень скоро даст о себе знать, и Александра не сможет выполнять даже простые элементы. Однако спортсменка в свои 15 лет продолжает успешную карьеру и недавно на турнире Japan Open-2019 в Сайтаме выполнила сразу четыре четверных прыжка.

15-летняя российская фигуристка Анна Щербакова недавно рассказала о физической усталости, нервах и эмоциях после серебра чемпионата Европы: «Эмоции смешанные. Хотя немного расстроилась недокруту на флипе, это следствие усталости, возможно, это сказалось. Обидно, могла бы побороться за прыжки. Сегодня нервничала меньше, чем вчера. Это даже не похоже на меня, обычно, перед произвольной больше нервничаю. Физически не хватило сегодня, видимо. Стараюсь не думать, что бы было, если бы я чтото сделала. Думаю о том, что я должна сделать в следующий раз, тогда увидим, какой будет результат.»

Несколько дней назад армянская 20-летяняя Анастасия Галустян опубликовала в Instagram пост о том, как это всё-таки тяжело быть фигуристкой с просьбой не осуждать спортсменов: «Это была тяжелая зима, наполненная абсолютно всеми эмоциями: радостью, огорчениями, неожиданностями, слезами и смехом, дикой усталостью и апатиями… Почти весь декабрь и январь состоял из: утренних тренировок, дневного шоу, а затем ночных тренировок и так "нон-стопом". Были удачные соревнования в Будапеште в начале декабря 2019 и горький Чемпионат Европы 2020 в конце января, который принёс, к сожалению, лишь сплошное разочарование. Тяжелее дышать, когда много того знаешь, чего абсолютно не должна знать. Сейчас немного придя в себя, хочется сказать, чтобы люди перестали осуждать других людей/спортсменов, ведь мы все разные: и судьбы, и ситуации в жизни. Но всё равно это будет продолжаться, так что давайте хотя бы жить дружно.»

Художественная гимнастика

Гимнастика — один из самых изящных видов спорта. Но его последствия выглядят отнюдь не так привлекательно, как юные девушки с лентами и обручами. даётся легко далеко не всем девочкам, многие тратят на это годы мучительных тренировок, слёз и страха перед тренером.

Кроме того, для поддержания хорошей физической формы гимнастки часто сидят на особых диетах, буквально замаривая себя голодом. Однажды Ляйсан Утяшева вспоминала, как во время строжайших запретов и чёткого контроля потребляемых калорий от голода ела корм для собак.

Одним из самых трагических примеров является судьба гимнастки из США Кристи Генрих. Для спортсменки, занимавшейся снарядной гимнастикой и входившей в число самых известных американских гимнасток, роковым стало соревнование в 1988 году. Судья сказал 15-летней спортсменке, что если она хочет попасть на Олимпиаду, то должна сбросить вес. Через несколько месяцев Генрих пришлось проглотить еще более горькую пилюлю — ее исключили из олимпийской сборной США.

В результате у Кристи развились анорексия и булимия, и вскоре девушка, весившая до этого 43 килограмма при росте 150 сантиметров, похудела до 21 (!) килограмма. К 1993 году Генрих, уже оставившая большой спорт, поняла, что борьба с весом стала ее идеей фикс, и согласилась лечиться.

К сожалению, это решение было принято слишком поздно, и гимнастка умерла из-за того, что многие органы отказались работать. Спортсменка не дожила восемь дней до своего 22-летия. «Моя жизнь превратилась в кошмар, я чувствую, как во мне живет чудовище», — сказала Генрих за год до своей смерти, имея в виду свой отказ от пищи.

Сегодня у многих гимнасток встречаются проблемы с желудком и болезненные травмы связок, которые, как известно, заживают очень долго. А кроме — жуткие боли в пояснице в следствие микротравм позвоночника, сколиоз и травмы большого пальца ноги из-за неудачных приземлений.

Трехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина не могла сдержать слёз от боли после выступления в упражнении с булавами на этапе Гран-при в Москве 2018 года. Позже девушка сообщила журналистам, что она привыкла уже: отдохнёт один-два дня, можно продолжать работать.

Видимо, все наши спортсменки привыкли: большой спорт — это боль, стресс, преодоление себя и своих возможностей. Но любых тяжёлых травм и осложнений можно избежать, уделяя больше времени своему здоровью и восстановлению после интенсивных тренировок, сбалансированно и регулярно питаясь, слушая себя и свой организм. «Аргументы недели» гордятся нашими юными чемпионками и желают им здоровых побед!