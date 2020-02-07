Обнародована зарплата Головина в «Монако»

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7 февраля 2020, 15:18 [ «Аргументы Недели», Дмитрий Буряк ]

Футболист Александр Головин, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Еженедельник «Аргументы недели» продолжает следить за Александром Головиным во Франции. Сегодня «Экип» опубликовала рейтинг зарплат в Лиге 1. Из Франции передает специальный корреспондент Владимир Комаров.

Весь сегодняшний выпуск газеты «Экип» посвящен зарплатам во французском футболе. Нас, конечно, интересует в первую очередь, сколько получает Саша Головин в «Монако».

По средней заработной плате клуб – второй в Лиге 1 (после, естественно, «ПСЖ»), она составляет 220 000 евро в месяц (в «ПСЖ» - 820 000!). Головин получает чуть больше – 225 000, он по этому показателю всего лишь 9-й в команде. Самый «богатый» Бен-Йеддер получает 650 000, но он то вполне отрабатывает эту сумму – по оценкам лучший в «Монако». А вот за что выписывают 600 000 евро Фабрегасу – не понятно. Играет пока через пень колоду. Но именно испанцу тренер Морено (понятно - соотечественник!) сейчас поручил исполнять стандарты вместо Головина, именно Фабрегас играет под нападающими – там, где по идее должен бегать Головин. Но, в общем-то Саше грех жаловаться на зарплату, 225 000 евро – это очень приличная сумма, в рублях - 15 750 000. Почти в три раза больше, чем получал в ЦСКА.