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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Спорт 13+

Обнародована зарплата Головина в «Монако»

, 15:18 [ «Аргументы Недели», ]

Обнародована зарплата Головина в «Монако»
Футболист Александр Головин, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Еженедельник «Аргументы недели» продолжает следить за Александром Головиным во Франции. Сегодня «Экип» опубликовала рейтинг зарплат в Лиге 1. Из Франции передает специальный корреспондент Владимир Комаров. 

Головин за победный матч против «Анже» получил от «Экип» «четверку»

Головин за победный матч против «Анже» получил от «Экип» «четверку»

Весь сегодняшний выпуск газеты «Экип» посвящен зарплатам во французском футболе. Нас, конечно, интересует в первую очередь, сколько получает Саша Головин в «Монако».

По средней заработной плате клуб – второй в Лиге 1 (после, естественно, «ПСЖ»), она составляет 220 000 евро в месяц (в «ПСЖ» - 820 000!). Головин получает чуть больше – 225 000, он по этому показателю всего лишь 9-й в команде. Самый «богатый» Бен-Йеддер получает 650 000, но он то вполне отрабатывает эту сумму – по оценкам лучший в «Монако». А вот за что выписывают 600 000 евро Фабрегасу – не понятно. Играет пока через пень колоду. Но именно испанцу тренер Морено (понятно - соотечественник!) сейчас поручил исполнять стандарты вместо Головина, именно Фабрегас играет под нападающими – там, где по идее должен бегать Головин. Но, в общем-то Саше грех жаловаться на зарплату, 225 000 евро – это очень приличная сумма, в рублях - 15 750 000. Почти в три раза больше, чем получал в ЦСКА.   

 

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