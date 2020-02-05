Все новости >>

Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Спорт 13+

«Локомотив» вырвал победу у «Спартака» по пенальти на турнире в Дохе

, 21:15 [ «Аргументы Недели», ]

«Локомотив» вырвал победу у «Спартака» по пенальти на турнире в Дохе
Матч между «Локомотивом» и «Спартаком», АГН Москва / globallookpress.com

«Спартак», как и зимой прошлого года, начал выступление на Кубке Париматч Премьер с матча с «Ростовом» (2:1). В свою очередь, «Локомотив» в своей первой игре Кубка уступил «Партизану» (1:1 в основное время, 2:4 по пенальти).

«Партизан» крупно уступил «Ростову» 1:3

«Партизан» крупно уступил «Ростову» 1:3

Для победы в турнире «Спартаку» нужно набрать 4 очка в 2 оставшихся матчах, но при условии, что «Партизан» не наберет больше 4 баллов. «Спартаку» может хватить и 3 очков, но в таком случае после заключительного тура может быть несколько команд с одинаковым количеством очков, и Кубок достанется клубу с наилучшей разницей забитых и пропущенных мячей. «Локомотив» станет чемпионом, если победит в основное время в 2 оставшихся играх, а «Партизан» не наберет в них больше 4 очков.

Сегодня, 5 февраля «Спартак» и «Локомотив» сыграли во 2-м туре зимнего Кубка Париматч Премьер 2020, поединок на стадионе: Эспайр (Доха, Катар).

Игра началась, защитники "Локомотива" с первых минут встречи взяли игровой снаряд под свой контроль, но катают его пока около своей штрафной. Игнатьев сыграл назад на Коченкова, который под прессингом в касание выбил сферу за пределы штрафной, где Джикия сыграл опасно против двух игроков "Локомотива». Начало игры за «паровозами» Миранчук выполнил проникающий пас в штрафную на Эдера, который в касание пробил по воротам, мяч попал в защитника, далее прилетел к Крыховяку, но после его удара круглый летит выше каркаса. Снова защитники "Локомотива" перекатывают футбольный снаряд на своей половине поля, "красно-белые" стараются навязать высокий прессинг. Ещё один фол, Крыховяк теперь довольно жёстко играет в центральном круге Локо больше настроен на разрушение атак спартаковцев. Тиль подключился в атаку, сыграл направо на Рассказова, который прострелил в центр штрафной, откуда Хёведес выбил круглого. По-прежнему игроки "Локомотива" больше контролируют игровой снаряд около центрального круга, не даются им позиционные атаки. Игроки "Локомотива" контролируют игровой снаряд в первом тайме заметно больше, чем "красно-белые".

На 28 мин. Владислав Игнатьев забивает гол - 0:1. Жоау Мариу прошёл по правому флангу до углового флажка, прострелил на линию вратарской, откуда Игнатеьв в касание отправил мяч в сетку ворот, Жиго и Джикия остались в полупозиции. Защитники "Локомотива" снова взяли игровой снаряд под свой контроль, не спешат они продвигаться вперёд. Миранчук на скорости здорово подработал себе мяч, дошёл до полукруга штрафной и пробил по центру ворот, но Максименко спокойно отразил этот снаряд. Снова "железнодорожники" катают футбольный снаряд на своей половине поля, чувствуется, что игра проходит на сборах, игроки "Спартака" под нагрузкой находятся и до некоторых эпизодов не добегают. Рассказов покатил мяч в район 11-метровой на Мельгарехо, который оказался один и пробил спокойно по воротам, но Хёведес заблокировал игровой снаряд. Рассказов выполнил подачу в штрафную, Чорлука в верховом единоборстве срезал мяч в сторону своих ворот, но Коченков в прыжке сумел спасти свою команду. Звучит свисток на перерыв.

2-ой тайм начался с ответного гола «Спартака», который забил Илья Гапонов - 1:1. Джикия сбросил мяч в центре штрафной на Гапонова, который ударом в касание отправил мяч низом в сетку ворот! В составе "Спартака" в перерыве состоялось 10 замен: Максименко, Мельгарехо, Жиго, Маслов, Рассказов, Тиль, Гулиев, Бакалюк, Бакаев и Соболев остались на скамейке запасных; а вышли на поле -Ребров, Ещенко, Кутепов, Гапонов, Крал, Маркитесов, Айртон, Зобнин, Глушенков и Мирзов. После забитого гола "красно-белые" продолжают катать игровой снаряд перед штрафной площадью гостей. После перерыва игроки "Спартака" стали больше контролировать игровой снаряд в центре поля и стали чаще ходить к воротам Коченкова. После двадцати минут сыгранного времени "Спартак" смотрится более быстрым и точным в передачах, сейчас уже "железнодорожникам" не хватает скорости. "Спартак" во втором тайме уже после забитого гола пытается отдать инициативу сопернику, а готов действовать на контратаках. Матч завершен с ничейным результатом, будут пробиваться пенальти. По итогам исполнения 11-ти метровых ударов, победу добывает «Локомотив» 4:2.

 

//картина дня

Глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко рассказала, сколько времени нужно для разработки вакцины против нового типа коронавируса. По его словам, для создания лекарственного препарата не хватает одного компонента.

Глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко рассказала, сколько времени нужно для разработки вакцины против нового…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Турция находится сейчас в двойственном положении. С одной стороны, Эрдоган помнит, что конфронтационная позиция Турции по отношению к России в Сирии и сама по себе…