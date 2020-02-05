«Локомотив» вырвал победу у «Спартака» по пенальти на турнире в Дохе

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5 февраля 2020, 21:15 [ «Аргументы Недели», Борис ОМЕЛЬЧЕНКО ]

Матч между «Локомотивом» и «Спартаком», АГН Москва / globallookpress.com

«Спартак», как и зимой прошлого года, начал выступление на Кубке Париматч Премьер с матча с «Ростовом» (2:1). В свою очередь, «Локомотив» в своей первой игре Кубка уступил «Партизану» (1:1 в основное время, 2:4 по пенальти).

Для победы в турнире «Спартаку» нужно набрать 4 очка в 2 оставшихся матчах, но при условии, что «Партизан» не наберет больше 4 баллов. «Спартаку» может хватить и 3 очков, но в таком случае после заключительного тура может быть несколько команд с одинаковым количеством очков, и Кубок достанется клубу с наилучшей разницей забитых и пропущенных мячей. «Локомотив» станет чемпионом, если победит в основное время в 2 оставшихся играх, а «Партизан» не наберет в них больше 4 очков.

Сегодня, 5 февраля «Спартак» и «Локомотив» сыграли во 2-м туре зимнего Кубка Париматч Премьер 2020, поединок на стадионе: Эспайр (Доха, Катар).

Игра началась, защитники "Локомотива" с первых минут встречи взяли игровой снаряд под свой контроль, но катают его пока около своей штрафной. Игнатьев сыграл назад на Коченкова, который под прессингом в касание выбил сферу за пределы штрафной, где Джикия сыграл опасно против двух игроков "Локомотива». Начало игры за «паровозами» Миранчук выполнил проникающий пас в штрафную на Эдера, который в касание пробил по воротам, мяч попал в защитника, далее прилетел к Крыховяку, но после его удара круглый летит выше каркаса. Снова защитники "Локомотива" перекатывают футбольный снаряд на своей половине поля, "красно-белые" стараются навязать высокий прессинг. Ещё один фол, Крыховяк теперь довольно жёстко играет в центральном круге Локо больше настроен на разрушение атак спартаковцев. Тиль подключился в атаку, сыграл направо на Рассказова, который прострелил в центр штрафной, откуда Хёведес выбил круглого. По-прежнему игроки "Локомотива" больше контролируют игровой снаряд около центрального круга, не даются им позиционные атаки. Игроки "Локомотива" контролируют игровой снаряд в первом тайме заметно больше, чем "красно-белые".

На 28 мин. Владислав Игнатьев забивает гол - 0:1. Жоау Мариу прошёл по правому флангу до углового флажка, прострелил на линию вратарской, откуда Игнатеьв в касание отправил мяч в сетку ворот, Жиго и Джикия остались в полупозиции. Защитники "Локомотива" снова взяли игровой снаряд под свой контроль, не спешат они продвигаться вперёд. Миранчук на скорости здорово подработал себе мяч, дошёл до полукруга штрафной и пробил по центру ворот, но Максименко спокойно отразил этот снаряд. Снова "железнодорожники" катают футбольный снаряд на своей половине поля, чувствуется, что игра проходит на сборах, игроки "Спартака" под нагрузкой находятся и до некоторых эпизодов не добегают. Рассказов покатил мяч в район 11-метровой на Мельгарехо, который оказался один и пробил спокойно по воротам, но Хёведес заблокировал игровой снаряд. Рассказов выполнил подачу в штрафную, Чорлука в верховом единоборстве срезал мяч в сторону своих ворот, но Коченков в прыжке сумел спасти свою команду. Звучит свисток на перерыв.

2-ой тайм начался с ответного гола «Спартака», который забил Илья Гапонов - 1:1. Джикия сбросил мяч в центре штрафной на Гапонова, который ударом в касание отправил мяч низом в сетку ворот! В составе "Спартака" в перерыве состоялось 10 замен: Максименко, Мельгарехо, Жиго, Маслов, Рассказов, Тиль, Гулиев, Бакалюк, Бакаев и Соболев остались на скамейке запасных; а вышли на поле -Ребров, Ещенко, Кутепов, Гапонов, Крал, Маркитесов, Айртон, Зобнин, Глушенков и Мирзов. После забитого гола "красно-белые" продолжают катать игровой снаряд перед штрафной площадью гостей. После перерыва игроки "Спартака" стали больше контролировать игровой снаряд в центре поля и стали чаще ходить к воротам Коченкова. После двадцати минут сыгранного времени "Спартак" смотрится более быстрым и точным в передачах, сейчас уже "железнодорожникам" не хватает скорости. "Спартак" во втором тайме уже после забитого гола пытается отдать инициативу сопернику, а готов действовать на контратаках. Матч завершен с ничейным результатом, будут пробиваться пенальти. По итогам исполнения 11-ти метровых ударов, победу добывает «Локомотив» 4:2.