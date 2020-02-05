Головин за победный матч против «Анже» получил от «Экип» «четверку»

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5 февраля 2020, 13:15 [ «Аргументы Недели», Дмитрий Буряк ]

Футболист Александр Головин, АГН Москва / globallookpress.com

Еженедельник «Аргументы недели» продолжает следить за выступлением Александра Головина в чемпионате Франции. Последний матч против «Анже» (1:0) он отыграл посредственно, но и вообще вся команда «Монако», по мнению тренеров гостей, показала антифутбол.

«Монако» наконец-то с пятой (!) попытки выиграло при новом тренере испанце Морено – дома у «Анже». Но статистика убийственная для хозяев. Голевых моментов – ноль. Йоветич забил красиво – но гол вратарь Петкович организовал сам себе, выбежав зачем-то из ворот. Заработали игроки «Монако» всего один угловой удар (гости – 8). Всю эту «тягомотину» смотрели 3,5 тысяч болельщиков.

На пресс-конференции тренер «Анже» Стефан Мулен назвал игру хозяев «антифутболом» и добавил: «Невероятно, как можно так играть дома с таким набором игроков!» На той же «прессухе» Морено отбивался, как мог: «В первом ведь периоде играли лучше, чем они (гости – прим. ред.). Проигрывая, они пошли вперед, рисковали. Мы тоже зачем-то рисковали в предыдущих матчах (дома против «ПСЖ» и «Страсбурга») вот и получили на контратаках (1:4 и 1:3). В этом матче теперь уже мы пытались сыграть на контратаках, но не получилось…» Собственно контратака была только одна – в самом конце матча наш Головин рванул чуть ли не от своих ворот, получил мяч, мог выбежать один на один с вратарем, но уже в штрафной поскользнулся… Больше Головин в матче ничем не отличился. Нынче не он выполняет стандарты в «Монкао», а Фабрегас. За матч Саша получил от «Экип» «четверку» - меньше, чем средняя по команде – 5,3. Тренер же Морено за «тактическую мудрость» получил от журналистов 6 баллов.

В общем рейтинге чемпионата Франции Головин со средней оценкой 5,5 упал уже на 23 место. Вот его оценки по турам (не играл в 1-м и 10-м, в 15-м в 22-м остался без оценки): 4 - 6 – 7 – 6 – 7 – 9 – 6 – 3 - 6 – 5 – 7 – 5 – 4 – 6 – 5 – 6 – 7 – 4 – 3 - 4.

Лидирующая пятерка общего рейтинга:

1. Неймар («ПСЖ») – 6,57

2. Ди Мария («ПСЖ») – 6,2

3. Верратти («ПСЖ») – 6,07

4. Бен Йеддер («Монако») – 6,05

5. Дмитрии Пайе («Марсель») – 5,94