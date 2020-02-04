«Партизан» крупно уступил «Ростову» 1:3

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4 февраля 2020, 20:19 [ «Аргументы Недели», Борис Омельченко ]

Maksim Konstantinov, globallookpress.com

Клубы продолжают подготовку к возобновлению сезона, ведя борьбу за Кубок Париматч Премьер. «Партизан» начал этот турнир с победы над «Локомотивом» (1:1 в основное время, 4:2 по пенальти). «Ростов» же уступил «Спартаку» (1:2).

«Партизан» имеет неплохие шансы побороться за трофей в этом розыгрыше. В случае победы сербов в предстоящей игре и успеха «Спартака» в матче с «Локомотивом», обладатель Кубка определится в очном противостоянии «Партизана» и подопечных Доменико Тедеско. «Ростов» же в случае поражения в этой встрече лишится возможности побороться за титул.

Сегодня, 4 февраля на стадионе: Эспайр (Доха, Катар) в борьбе за Кубок встретились «Партизан» и «Ростов».

Игра началась с атаки ростовчан, они задействовали крайних защитников, усилили давление на сербов. Пока медленно развиваются события на поле, довольно неспешно начинают матч команды, игроки пока нащупывают связи в таких условиях.“Ростов” не должен допустить такой недооценки соперника, как “Партизан”.

Сами же сербы будут придерживаться такой же модели как и в первом матче, где центр поля будет специально насыщен большинством игроков. Только теперь в соперниках команда, которая действует примерно также. Ожидаем ровной игры, где победитель может снова определиться в серии пенальти. Но класс “Ростова” все равно выше. Хорошая комбинация ростовчан через левый край поля, в итоге на ударную позицию вывели Зайнутдинова, но тот с линии штрафной пробил слабо, мяч спокойно прилетел в руки к Стойковичу.

Первая атака "Партизана" завершается дальним ударом Натхо, только сошел мяч с ноги у израильтянина и полетел мимо.Отходит в оборону "Ростов", и завладевшие мячом футболисты "Партизана" впадают в ступор, не видя продолжение атаки. Много борьбы, буквально за каждый метр поля. Толкаются футболисты, судья пока обходится без карточек. Без опасных моментов проходит у нас игра. Команды продолжают присматриваться друг к другу. Очень часто мяч гуляет в линии обороны "Ростова". Защитники пытаются начинать атаки, пока остроты из этого не добыли.

Очень много стыков, борьба на каждом участке поля. Шчекич нарушает правила у центрального круга. Сейдуба дал по ногам Норманну, норвежец остается лежать на газоне, врачи оказывают помощь игроку "Ростова".

Показали нам Норманна, не может он продолжить игру. Валерий Карпин готовит замену.Валерий Карпин нервно бегает по бровке, призывая свою команду бережнее держать мяч и продвигаться к чужим воротам."Партизан" без всякого стеснения садится глубоко всем составом, организуя прессинг лишь недалеко от своей штрафной.

На 32 мин. Мамаев воспользовался ошибкой голкипера сербов и закатил мяч -0:1, голкипер Стойкович не смог прервать навес в свою штрафную площадь, мяч прилетел точно на левый угол вратарской, где и дежурил Павел, который вогнал снаряд в пустой створ."Партизан" много атакует, но как-то бесполезно. Суетятся игроки из Сербии, что приводит к ошибкам.Сербы в очередной раз пошли в атаку большими силами, долго и упорно возились с мячом, но извлечь опасности не получилось."Ростов" запал соперника сбивает, покатывая мяч на своей половине поля, но допускает потери под давлением. Прозвучал свисток на перерыв! После первого тайма счет на табло – 0:1.

Во 2-ом тайме у "Ростова" произведено 2 замены. Чистяков вместо Хаджикадунича и вместо Байрамяна теперь играет Долгов. Сербы подразнили соперника, будто они испытывают проблемы под прессингом, и пасовали назад, заставив игроков из "Ростова" тратить силы в ускорениях. В центре поля очень много борьбы, как бы мы ни хотели посмотреть красивый футбол. Пока с моментами проблемы.

На 57 мин. Долгов забивает гол ,используя ошибки защитников сербской команды и счет становится -0:2: ошибка центральных защитников, не смогли они выбить мяч из своей штрафной, а Долгов хладнокровно послал мяч под штангу. Футболисты "Ростова" держат мяч в центральном круге, и это их более чем устраивает. У противника не получается помешать им в этом.

Впереди у "Партизана" никто не может зацепиться за мяч, чтобы создать что-нибудь опасное

На 73 мин Шомуродов увеличивает счет -0:3: Логашов навесил с правого края точно на голову Шомуродову, который без проблем вколотил мяч в стеку ворот "Партизана".

На 87 мин арбитр назначает пенальти в ворота ростовчан за снос Садыка, 11-ти метровый удар исполнял потерпевший Умар Садык и счет становится 1:3.

Поединок завершился победой ростовчан, они реабилитировали себя за проигрыш «Спартаку» и теперь организаторам будет не просто определить лидера Кубка.