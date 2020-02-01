«Спартак» вырвал победу у «Ростова» 2:1

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1 февраля 2020, 20:57 [ «Аргументы Недели», Борис Омельченко ]

Maksim Konstantinov, globallookpress.com

Сегодня, 1 февраля, «Спартак» и «Ростов» сыграли на нейтральном поле в Дохе (Катар) в 1-го тура Кубка Париматч Премьер 2020. Игра началась, как обычно со взаимных позиционных атак, пока мячом больше владеют ростовчане, они уже организовали две очень опасных атак на ворота москвичей, но отбились.

Игра идет в основном в центре поля, много нарушений правил и остановок игры, разваливается рисунок игры команд, хотя темп держат хороший,Хотелось бы видеть игру более цельной, пока много сумбура. Команды еще не наиграли контакты между средней линией и защитой, не используются кроссы с флангов. За 40 мин. игры не было ни одного прицельного голевого удара в створ ворот, все или выше ворот, либо рядом со штангой.Ростовчане хорошо держат мяч, им не хватает диспетчера атак .Звучит свисток арбитра 1-й тайм завершен.

Второй тайм начался с провала в защите «Ростова», но москвичи загубили и этот момент, травму получил на первых же минутах Егор Бабурин. Полностью поменялись составы после перерыва. Глушенков с левого фланга ворвался в штрафную площадь "Ростова" и завалился на газон, но арбитр показывает, что нужно подниматься.

На 50 мин спартаковцы забивают гол 1:0, : Бакаев проникающей передачей вывел на рандеву с голкипером Мирзова, а Резуан протолкнул мяч мимо вышедшего из ворот Седова. Счёт открыт! Штрафной заработали ростовчане.

Подача ничем неопасным не закончилась, мяч отскочил к Ерёменко, который пробил по воротам из-за пределов штрафной, но в створ не попал. Да уж, в первом матче сегодняшнего дня травму получил Антон Миранчук, а сейчас после первого же столкновения не смог продолжить игру Егор Бабурин, обидно.

Смешанные составы сейчас у обеих команд на поле, наверное, не тот ещё период, когда полностью готова основа к матчам.Мельгарехо и Глушенков в мелкий пас попытались прорваться к чужим воротам, но неточную передачу выполнил Максим. Подбадривает своих подопечных Тедеско, поактивнее он просит их прессинговать. потому что владеют последние минуты мячом ростовчане. С правого фланга пошел прострел в штрафную "Спартака" на Прошлякова, но в последний момент успел опередить нападающего Маркитесов. Чернов с левого фланга выполнил подачу в штрафную "Спартака", выиграл там верховую борьбу Долгов, но пробил точно в руки голкиперу.

На 75 мин. счет становится 2:0:выскочил Резуан Мирзов со своей половины поля после передачи Бакаева на рандеву с голкипером, обыграл Седова и спокойно покатил мяч в сетку. Дубль! Отскочил сейчас мяч вблизи чужой штрафной к Долгову, а Александр пробил по воротам ударом через себя, но в створ не попал.Очень активен Мирзов, вот и сейчас вступил он в прессинг на чужой половине поля и отобрал мяч у защитника "Ростова".

Сразу шесть игроков "Ростова" прессингует красно-белых на чужой половине поля, но никаких проблем игрокам обороны это не доставляет.К концу матча нарастает инициатива спартаковцев, они сегодня выглядят сильнее и атлетически лучше готовы.

На 89 мин при подаче штрафного коварный удар ростовчанина сократил счет 2:1:заработали штрафной ростовчане. Попов выполнил подачу в штрафную соперника, выиграл там верховую борьбу Хаджикадунич и пробил по воротам, как-то нелепо сыграл Ребров, но и дистанция была близкая, мяч в воротах.

Звучит финальный свисток арбитра, фиксирующий победу «Спартака» 2:1 Игры кубка Париматч продолжаются.