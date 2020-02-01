«Локомотив» - «Партизан» 1:1 (по пенальти 2:4)

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1 февраля 2020, 17:33 [ «Аргументы Недели», Борис ОМЕЛЬЧЕНКО ]

Футболист московского «Локомотива» Жоао Марио, Yevgeny Philippov / globallookpress.com

Межсезонный товарищеский турнир за Кубок Париматч Премьер, пройдет в Дохе (Катар) с 1 по 9 февраля. В этом турнире принимают участие 3 российских клуба («Локомотив», «Спартак» и «Ростов»), а также сербский «Партизан». Соревнование проводится по схеме однокругового турнира (каждая команда сыграет по 1 матчу против 3 остальных клубов). Плей-офф не предусмотрен. Победителем станет команда, набравшая больше всех очков по итогам 3-х туров. Если матч турнира завершается вничью, проводится серия пенальти. За победу в основное время клуб получает 3 очка, за победу по пенальти — 2, за поражение по пенальти — 1. При равенстве очков по итогам 3-х туров победитель определится по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах.

Сегодня, 1 февраля, в рамках 1-го тура Кубка Париматч Премьер 2020 1 февраля играют «Локомотив» и «Партизан». Последние очные дуэли данных соперников были товарищескими и состоялись в 2012 и 13-м годах. В обоих случаях победу со счётом 2:0 и 1:0 праздновал российский клуб.

Игра началась с атаки «Локомотива», команды пока настроены на позиционные атаки и высокий прессинг, но без фанатизма, травмы надо избежать, через месяц в РПЛ начинается вторая часть чемпионата. Сразу же заработали футболисты "Партизана" штрафной на левом фланге, но подача со стандарта ничем опасным не закончилась.! Игнатьев с правого фланга прострелил в штрафную, где совсем один оказался Антон Миранчук, но пробил точно в руки голкиперу. Эдер сегодня играет в центре нападения "Локомотива», с одним номинальным нападающим остались "железнодорожники" после перехода Смолова в "Сельту", непонятно, когда восстановится Фарфан. Везёт "Локомотиву"! Макеев в центре поля потерял мяч, в результате чего выскочил на рандеву с Коченковым Садик, обыграл его, но по пустым воротам не попал. Пока ни одного матча не было на сборах, в которых "Локомотив" не пропустил бы гол, понятно, что это товарищеские матчи, но есть над чем работать. Разыграли стандарт сербы, а далее пробил из-за пределов штрафной Остойич, отбил мяч перед собой Коченков, первым на добивании был Садик, но он находился в положении "вне игры". Антон Миранчук сидит на газоне за пределами поля, держится он за ногу, какое-то движение заметно на скамейке "Локомотива». Ещё и жёлтую карточку получил Здьелар, сидит на газоне Крыховяк и держится за затылок, но продолжить игру он сможет. Замена в составе "Локомотива". Вместо травмировавшегося Антона Миранчука на поле появился Жоау Мариу.Жемаледтинов выполнил отличную передачу налево на Жоау Мариу, но не хватило португальцу скорости, чтобы убежать к чужим воротам. Угловой заработали "железнодорожники". Две подряд подачи выполнил в штрафную Жоау Мариу, но не дошло дело до удара.

На 31 мин. Эдер открыл счет в матче -1:0: Жемалетдинов с правого фланга прострелил в чужую штрафную, а там из-за спин защитников выскочил Эдер и проткнул мяч в ворота.

На 33 мин Зоран Тошич сравнивает счет 1:1. Разыграли стандарт сербы, а далее пробил из-за пределов штрафной в левый нижний угол Тошич, Коченков не выручил. Вот и очередной пропущенный мяч "Локомотива", а ведь ещё раньше могли забивать футболисты "Партизана", оборона хромает. Сам Жоау Мариу выполнил подачу со стандарта на ближнюю штангу, но там здорово сыграл Садик и головой выбил мяч. Натхо со стандарта выполнил подачу на дальнюю штангу, где выиграл верховую борьбу у Хёведеса Палович и головой пробил по воротам, спасает свою команду Коченков.

Звучит свисток арбитра об окончании 1-го тайма.

2-ой тайм начался с позиционной атаки игроков «Локомотива», Лазар Маркович и Игор Вуячич появились на поле. Продолжаем следить за игрой, в атаке футболисты московского клуба. У "Локомотива" вместо Хёведеса появился Рыбус, а также на поле вышли Мурило и Куликов. В составе "Партизана" также произошли две замены. Потерей на потерю отвечают команды в центре поля, многовато брака в передачах в первые минуты второй половины встречи. Игра стала вязкой, сербы накрывают москвичей, не дают вести комбинированную игру. Жоау Мариу сыграл в центре на Алексея Миранчука, которого придержал за футболку соперник, но арбитр показывает, что нужно продолжать играть.

Во 2-ом тайме сербы больше владеют мячом, показывают агрессивную, игру на опережение и вот заработали стандарт на чужой половине поля. Эдер с левого фланга ворвался в штрафную "Партизана" и пробил по воротам, но попал в руку Вуячичу, арбитр этого не заметил. Макгеев подключился к атаке и решился на удар метров с сорока, плотно пробил защитник "Локомотива", но получилось точно в руки голкиперу. С преимуществом сербов проходит 2-ой тайм. Основное время истекло, зафиксирован ничейный результат. Но по условиям утвержденной схемы, при равном результате, пробивается серия пенальти. Итог исполнения серии пенальти:2 :4 в пользу «Партизана».

Игра показала, что у "Локо" еще много работы практически во всех компонентах игры, особенно в защитных линиях.