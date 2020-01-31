Валерий Баринов: И Кокорину, и Смолову не хватает характера

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31 января 2020, 19:35 [ «Аргументы Недели», Дмитрий Буряк ]

Фото: соцсети

Народный артист России болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в интервью еженедельнику «Аргументы недели» высказал свое мнение об уходе из этой московской команды в «Сельту» на правах аренды Федора Смолова и о возможном появлении в «Локомотиве» Александра Кокорина.

«Очень надеюсь, у него (у Смолова – прим. ред.) получится в «Сельте». – сказал еженедельнику «Аргументы недели» болельщик «Локомотива» народный артист России Валерий Баринов. - Жалко, что не заиграл в «Локомотиве», но он – особый игрок, требует к себе особого внимания. Ему надо много работать над характером что ли… Смолов не из тех, кто любит доказывать. В «Краснодаре» на него работала вся команда, может, то, что ушел оттуда, было стратегической ошибкой. Надеялся на ЧМ – не получилось, надеялся засветиться в Лиге чемпионов – не получилось. Вот сейчас взяли в «Сельту» – в команду, которая стоит на вылет. Может, это даст ему какой-то новый импульс…



Что касается возможного появления Кокорина в «Локомотиве», думаю, это был бы неплохой вариант. Он же он же наш воспитанник. Кокорин и Смолов – два друга, но как-то все у них не так пошло, как мы надеялись. Обоим не хватает характера. Нет стержня. Хотя подумал сейчас, а кто из наших талантливых молодых – целеустремленный, со стержнем? Трудно найти. Головин вот борется в «Монако»… Как бы я ни относился к Эдеру (меня многое не устраивает в его игре), но он выходит и борется! Лезет, лезет в драку! Вот такого бы хотелось от наших футболистов. По молодости вроде бегают, а потом - бац… Есть мнение: начинают получать большие деньги и успокаиваются, им больше ничего не надо. Многие на этом погорели. У нас, актеров, так говорят: не важно, хорошо ты сыграл или плохо, важно, чтобы ты каждый спектакль играл правильно! Бывает, конечно, сыграешь на вдохновении, но не каждый же спектакль! Такое невозможно. Но правильно ты должен играть всегда. Так и футболист – должен играть ПРАВИЛЬНО. Не зависимо от настроения. Это и называется – профессионализм. «Хочу - не хочу» - этого не должно быть. И если Кокорин придет в «Локомотив», у него должно быть понимание, что надо пахать и доказывать. Доказывать всем, назло всем этим последним событиям. Кто-то его понимал, кто-то осуждал. Кстати, Семин осуждал. И я считаю справедливо. Да, говорят, тот (пострадавший) тоже задирался, но как можно бить одного ногами! Это не для моего понимания…»