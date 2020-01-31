Ватерполисток «Динамо-Уралочки» наградили в УФСБ Челябинской области

На отчетно-перевыборной конференции областного физкультурно-спортивного общества «Динамо» состоялось награждение лучших спортсменов-динамовцев по итогам прошедшего года. В числе многих лауреатов и представители златоустовской ватерпольной команды «Динамо-Уралочка». Эльвина Каримова, Мария Берснева и их тренер Михаил Накоряков получили из рук нового председателя общества «Динамо», генерал-майора Сергея Сизова почетные грамоты и подарки.
Буквально несколько дней назад спортсменки вернулись из Венгрии, где в составе сборной России завоевали серебряные награды Чемпионата Европы и Олимпийские лицензии Игр-2020.
С 1 февраля в Златоусте стартует третий тур Чемпионата Суперлиги России среди женских команд. В нем сыграют 6 сильнейших клубов страны.
Расписание III тура Чемпионата России. Златоуст.
1 февраля 2020 (сб)
11.00 Судейская комиссия
12.00 "КИНЕФ-Сургутнефтегаз" г. Кириши - "Диана" г.Санкт-Петербург
13.30 "Спартак-Волгоград" г. Волгоград - "ЮГРА" г. Ханты-Мансийск
15.00 "Динамо-Уралочка" г. Златоуст - "СКИФ ЦОП "Москомспорта" г. Москва .
2 февраля 2020 (вс)
12.00 "Диана" г.Санкт-Петербург - "СКИФ ЦОП "Москомспорта" г. Москва
13.30 "КИНЕФ-Сургутнефтегаз" г. Кириши - "Спартак-Волгоград" г. Волгоград
15.00 "ЮГРА" г. Ханты-Мансийск - "Динамо-Уралочка" г. Златоуст .
3 февраля 2020 (пн)
15.00 "СКИФ ЦОП "Москомспорта" г. Москва - "ЮГРА" г. Ханты-Мансийск
16.30 "Спартак-Волгоград" г. Волгоград - "Диана" г.Санкт-Петербург
18.00 "Динамо-Уралочка" г. Златоуст - "КИНЕФ-Сургутнефтегаз" г. Кириши .
4 февраля 2020 (вт)
15.00 "Диана" г.Санкт-Петербург - "ЮГРА" г. Ханты-Мансийск
16.30 "КИНЕФ-Сургутнефтегаз" г. Кириши - "СКИФ ЦОП "Москомспорта" г. Москва
18.00 "Спартак-Волгоград" г. Волгоград - "Динамо-Уралочка" г. Златоуст .
5 февраля 2020 (ср)
10.00 "СКИФ ЦОП "Москомспорта" г. Москва - "Спартак-Волгоград" г. Волгоград
11.30 "ЮГРА" г. Ханты-Мансийск - "КИНЕФ-Сургутнефтегаз" г. Кириши
13.00 "Динамо-Уралочка" г. Златоуст - "Диана" г.Санкт-Петербург