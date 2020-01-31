Ватерполисток «Динамо-Уралочки» наградили в УФСБ Челябинской области

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31 января 2020, 13:37 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

На отчетно-перевыборной конференции областного физкультурно-спортивного общества «Динамо» состоялось награждение лучших спортсменов-динамовцев по итогам прошедшего года. В числе многих лауреатов и представители златоустовской ватерпольной команды «Динамо-Уралочка». Эльвина Каримова, Мария Берснева и их тренер Михаил Накоряков получили из рук нового председателя общества «Динамо», генерал-майора Сергея Сизова почетные грамоты и подарки.

Буквально несколько дней назад спортсменки вернулись из Венгрии, где в составе сборной России завоевали серебряные награды Чемпионата Европы и Олимпийские лицензии Игр-2020.

С 1 февраля в Златоусте стартует третий тур Чемпионата Суперлиги России среди женских команд. В нем сыграют 6 сильнейших клубов страны.

Расписание III тура Чемпионата России. Златоуст.

1 февраля 2020 (сб)

11.00 Судейская комиссия

12.00 "КИНЕФ-Сургутнефтегаз" г. Кириши - "Диана" г.Санкт-Петербург

13.30 "Спартак-Волгоград" г. Волгоград - "ЮГРА" г. Ханты-Мансийск

15.00 "Динамо-Уралочка" г. Златоуст - "СКИФ ЦОП "Москомспорта" г. Москва .

2 февраля 2020 (вс)

12.00 "Диана" г.Санкт-Петербург - "СКИФ ЦОП "Москомспорта" г. Москва

13.30 "КИНЕФ-Сургутнефтегаз" г. Кириши - "Спартак-Волгоград" г. Волгоград

15.00 "ЮГРА" г. Ханты-Мансийск - "Динамо-Уралочка" г. Златоуст .

3 февраля 2020 (пн)

15.00 "СКИФ ЦОП "Москомспорта" г. Москва - "ЮГРА" г. Ханты-Мансийск

16.30 "Спартак-Волгоград" г. Волгоград - "Диана" г.Санкт-Петербург

18.00 "Динамо-Уралочка" г. Златоуст - "КИНЕФ-Сургутнефтегаз" г. Кириши .

4 февраля 2020 (вт)

15.00 "Диана" г.Санкт-Петербург - "ЮГРА" г. Ханты-Мансийск

16.30 "КИНЕФ-Сургутнефтегаз" г. Кириши - "СКИФ ЦОП "Москомспорта" г. Москва

18.00 "Спартак-Волгоград" г. Волгоград - "Динамо-Уралочка" г. Златоуст .

5 февраля 2020 (ср)

10.00 "СКИФ ЦОП "Москомспорта" г. Москва - "Спартак-Волгоград" г. Волгоград

11.30 "ЮГРА" г. Ханты-Мансийск - "КИНЕФ-Сургутнефтегаз" г. Кириши

13.00 "Динамо-Уралочка" г. Златоуст - "Диана" г.Санкт-Петербург