Сарвеш Лачмун: «Я был одним из первых, кто записался в секцию самбо на Маврикии»

//Спорт 13+

31 января 2020, 09:59 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

Сарвеш Лачмун родом с острова Маврикий. К 28 годам он получил образование в сфере внешней политики, стал призером чемпионата Африки по самбо, устроился на престижную работу и переехал в Китай, чтобы повысить квалификацию. На родном острове за большой вклад в жизнь общества ему вручили награду «Выдающийся молодой человек Маврикия». О поездке в Россию и открытии клуба самбо в африканской деревне он рассказал корреспонденту «Аргументов Недели».

– Сарвеш, насколько мне известно, вы только что вернулись из Владивостока. Расскажите, как прошла поездка?

– Прекрасно. Я учусь в Китае, поэтому не упустил возможность наконец-то посетить Россию. Владивосток – ближайший к границе город, решил начать знакомство со страной именно с него. Признаюсь, перед поездкой у меня были смешанные чувства, и я не знал, чего ожидать, ведь в интернете пишут разные отзывы. Меня поразила доброта, открытость и честность русских людей. Три раза за поездку я терял или забывал вещи, и каждый раз мне их возвращали. Я прогулялся по городу, съездил в Приморский сафари-парк, полюбовался замерзшим морем и понаблюдал, как местные рыбачат в проруби. Люди часто останавливали меня на улице, спрашивали, откуда приехал, зачем. Думаю, это потому что жители Африки не часто забираются так далеко (смеется).

– Вы сейчас живете в Китае. Как там оказались?

– На Маврикии я работал в министерстве иностранных дел. В прошлом году решил, что хочу повысить квалификацию. Я мог поехать практически в любую страну, но меня всегда привлекали традиции и культура Китая. Решил не упускать возможность познакомиться с ней поближе. Я выиграл грант на обучение в Пекине, получаю степень магистра делового администрирования.

– Не могу не спросить про бушующий сейчас в Китае коронавирус. В обществе много слухов и спекуляций. Какова реальная обстановка в стране?

– К сожалению, я не могу ответить на ваш вопрос. Администрация университета, где я обучаюсь, попросила студентов не давать никаких комментариев журналистам по этому поводу

– Понимаю. Сарвеш, у вас такая насыщенная жизнь. Как удается находить время на спорт?

– Спорт в жизни был всегда. Особенно мне нравятся боевые искусства. До того, как узнал о самообороне без оружия, я становился национальным призером по тхэквондо, карате и сумо. Даже получил 1-й дан Всемирной федерации тхэквондо и стал членом Японской ассоциации каратэ (JKA). В 2012 году участвовал в чемпионате мира по сумо в Гонконге, где занял 13-е место.

– А как узнали о самбо?

– С этим спортом меня познакомил президент федерации самбо Маврикия Парсад Балкиссун. Раньше у него был небольшой спортивный комплекс, поэтому он часто посещал соревнования. На очередном турнире он познакомился с новым видом спорта – самбо, от которого остался в восторге и решил развивать его на родном острове. Так, в 2013 году на Маврикии появилась первая секция самбо в городе Сантр-де-Флак. Сначала никто интереса не проявлял, всё-таки новый спорт, я был одним из первых, кто записался в секцию. Дважды в неделю ездил из своего города в Флак на тренировки, это примерно час в одну сторону. Периодически к нам приезжали представители ФИАС, которые устраивали мастер-классы.

– Немногие готовы ехать час, чтобы потренироваться…

– Да, это правда. К слову, поэтому спустя некоторые время мы с другом решили открыть маленький клуб в родной деревне Гранд-Ривер-Саус-Ист. Сначала было непросто, ведь, чтобы обучать других, нам самим нужно было выучить новые приемы, но мы справились. Сейчас в клубе почти 30 человек. Большинство из них раньше не занимались спортом вообще, и мы рады, что открыли для них самбо.

– А какие личные достижения в самбо вы можете отметить?

– В 2014 году, когда только начинал, занял седьмое место на первенстве мира по самбо в Лимассоле, Кипр. Затем завоевал бронзовую медаль на чемпионате Африки по самбо 2017, который проходил на Сейшельских островах. В 2018 впервые попробовал силы в боевом самбо на чемпионате Африки, занял седьмое место. Но для меня это была победа, ведь я стал первым спортсменом из Маврикия, участвовавшим в чемпионате по боевому самбо. Ещё одной бронзой пополнилась копилка в прошлом году. Я завоевал медаль на чемпионате Африки по самбо, который проходил в марокканской Касабланке.

– В Африке проходит много турниров по самбо. Интерес к этому спорту растет?

– Однозначно. Если сначала в чемпионате Африки участвовало всего несколько стран, то в 2019 году количество приблизилось к 20. Также на континенте постоянно проходят семинары, сборы, тренинги. Все больше людей узнают о нашем спорте, начинают заниматься. На Маврикии развитие тоже идёт вовсю. В этом году, например, пройдет первый национальный чемпионат по пляжному самбо. Сейчас новичкам проще влиться. Когда начинал я, мы даже толком не знали правил, учились в процессе. Теперь есть отличные клубы с профессиональными тренерами.

– Чем планируете заниматься после возвращения на Маврикий?

– Сейчас я сконцентрирован на учебе, в июне вернусь домой. Конечно, в первую очередь сфокусируюсь на работе, чтобы применить полученные знания и продвигаться по карьерной лестнице. Тем не менее, самбо забрасывать не планирую. Буду тренировать, поддерживать начинающих атлетов, а также судить на соревнованиях, так как недавно окончил судейские курсы. Признаюсь, находить баланс между работой и хобби не так просто, но буду стараться.