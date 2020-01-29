Перед ареной «Трактор» поставили контейнер для пластиковых крышек

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29 января 2020, 14:48 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Перед билетными кассами ледовой арены «Трактор» появился необычный и полезный арт-объект – специальный контейнер для сбора использованных пластиковых крышечек. Это второй контейнер в городе. Первый установлен в новогодние праздники в Металлургическом районе.

Вопросы экологии и бережного отношения к ресурсам стали касаться каждого из нас. Раздельный сбор мусора, утилизация отходов в наше время актуальны как никогда. Эколого-благотворительная акция «Крышки добра» второй год действует по всей России. В контейнер, напоминающий огромную шайбу, можно сдавать пластмассовые крышечки от продуктов питания (от упаковок детского питания и смесей, кофе, какао, сыров, соли, майонеза), бытовой химии моющих и чистящих средств, ополаскивателей, освежителей воздуха), косметических средств (шампуней, гелей, зубной пасты, лаков, кремов и т.д.), а также упаковки от киндер-сюрпризов, бахил, крышки от 19-литровых бутылей для воды. Вырученные организаторами средства от сданных крышек направляются на благотворительность.

ХК «Трактор» совместно с ОБУ «Ледовая арена «Трактор» имени В.К. Белоусова» приняли решение присоединиться к акции и теперь уличный контейнер для круглосуточного сбора крышек установлен слева от входа в билетные кассы арены. Жители северо-западного района города, микрорайонов «Ньютон», «Подсолнухи», «Парковый-2», «Тополиной аллеи» смогут максимально утилизировать этот твердый вид пластмасс. Болельщикам ХК «Трактор» по пути на матч также будет удобно сдать крышки на переработку. До установки контейнеров эко-ответственные жители региона сами складировали и отвозили крышки на пункты сбора или на акциях «Разделяйки». Теперь же решение вопроса значительно упрощено.

Крышки перерабатываются на предприятиях в Челябинске и Екатеринбурге. На первом этапе их превращают в гранулы, которые затем идут на изготовление новых предметов (пластиковые ведра, трубы и т.д.) Только за 2019 год в Челябинске было собрано и переработано более четырех тонн пластиковых крышек.

Напомним, что в фойе арены уже установлены контейнеры для раздельного сбора мусора – бумаги и пластика.