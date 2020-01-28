Появилось полное расписание Евро-2020. 4 матча в Санкт-Петербурге и финал на«Уэмбли»

В честь 60-летия чемпионата Европы УЕФА проведет Евро-2020 в 12 различных городах 12 различных стран. С 12 июня по 12 июля 2020 года в Риме, Баку, Санкт-Петербурге, Копенгагене, Амстердаме, Бухаресте, Лондоне, Глазго, Бильбао, Дублине, Мюнхене и Будапеште пройдет 51 матч континентального первенства. Открытие состоится в столице Италии на «Стадио Олимпико», а полуфиналы и финал проведут на 90-тысячном «Уэмбли».
30 ноября в Румынии прошла жеребьевка, на которой футбольные легенды определили полное расписание, календарь и точное время начало матчей чемпионата Европы-2020. Сохраните этот текст в закладки, чтобы не пропустить главные встречи Евро.
Группа А ГруппаВ ГруппаС ГруппаД ГруппаЕ ГруппаF
Турция Дания Нидерланды Англия Испания Португалия
Италия Финляндия Украина Хорватия Швеция Франция
Уэльс Бельгия Австрия Чехия Польша Германия
Швецария Россия
Первый тур группового этапа:
12 июня,Рим: Италия -Турция, 22:00 мск
13 июня, Баку: Уэльс – Швейцария, 16:00 мск
13 июня, Копенгаген: Дания – Финляндия, 19:00 мск
13 июня, Санкт-Петербург: Бельгия – Россия, 22:00 мск
14 июня, Лондон: Англия – Хорватия, 16:00 мск
14 июня, Бухарест: Австрия – победитель стыковых матчей – 19:00 мск
14 июня, Амстердам: Голландия – Украина, 22:00 мск
15 июня, Глазго: победитель стыковых матчей – Чехия, 16:00 мск
15 июня, Дублин: Польша – победитель стыковых матчей – 19:00 мск
15 июня, Бильбао: Испания – Швеция, 22:00 мск
16 июня, Будапешт: победитель стыковых матчей – Португалия, 19:00 мск
16 июня, Мюнхен: Франция – Германия, 22:00 мск
Второй тур группового этапа:
17 июня, Санкт-Петербург: Финляндия – Россия, 16:00 мск
17 июня, Баку: Турция – Уэльс, 19:00 мск
17 июня, Рим: Италия – Швейцария, 22:00 мск
18 июня, Бухарест: Украина – победитель стыковых матчей, 16:00 мск
18 июня, Копенгаген: Дания – Бельгия, 19:00 мск
18 июня, Амстердам: Голландия – Австрия, 22:00 мск
19 июня, Дублин: Швеция – победитель стыковых матчей, 16:00 мск
19 июня, Глазго: Хорватия – Чехия, 19:00 мск
19 июня, Лондон: Англия – победитель стыковых матчей, 22:00 мск
20 июня, Будапешт: победитель стыковых матчей – Франция, 16:00 мск
20 июня, Мюнхен: Португалия – Германия, 19:00 мск
Третий тур группового этапа:
21 июня, Рим: Италия – Уэльс, 19:00 мск
21 июня, Баку: Швейцария – Турция, 19:00 мск
22 июня, Амстердам: победитель стыковых матчей – Голландия, 19:00 мск
22 июня, Бухарест: Украина – Австрия, 19:00 мск
22 июня, Санкт-Петербург: Финляндия – Бельгия, 22:00 мск
22 июня, Копенгаген: Россия – Дания, 22:00 мск
23 июня, Лондон: Чехия – Англия, 22:00 мск
23 июня, Глазго: Хорватия – победитель стыковых матчей, 22:00 мск
24 июня, Бильбао: победитель стыковых матчей – Испания, 19:00 мск
24 июня, Дублин: Швеция – Польша, 19:00 мск
24 июня, Мюнхен: Германия – победитель стыковых матчей, 22:00 мск
1/8 финала
27 июня, Амстердам (№1): второе место в группе A – второе место в группе B, 19:00 мск
27 июня, Лондон (№2): первое место в группе A – второе место в группе C, 22:00 мск
28 июня, Будапешт (№3): первое место в группе C – третье место в группе D/E/F, 19:00 мск
28 июня, Бильбао (№4): первое место в группе B – третье место из групп A/D/E/F, 22:00 мск
29 июня, Копенгаген (№5): второе место в группе D – второе место в группе E, 19:00 мск
29 июня, Бухарест (№6): первое место в группе F – третье место в группе A/B/C, 22:00 мск
30 июня, Дублин (№7): первое место в группе D – второе место в группе F, 19:00 мск
30 июня, Глазго (№8): первое место в группе E – третье место в группе A/B/C/D, 22:00 мск
Четвертьфиналы
3 июля, Санкт-Петербург (№9): победитель матча №6 – победитель матча №5, 19:00 мск
3 июля, Мюнхен (№10): победитель матча №4 – победитель матча №2, 22:00 мск
4 июля, Баку (№11): победитель матча №3 – победитель матча №1, 19:00 мск
4 июля, Рим (№12): победитель матча №8 – победитель матча №7, 22:00 мск
Полуфиналы
7 июля, Лондон: победитель матча №10 – победитель матча №9, 22:00 мск
8 июля, Лондон: победитель матча №12 – победитель матча №11, 22:00 мск
Финал
12 июля, Лондон, «Уэмбли», 22:00 мск