Что встревожило главного тренера «Зенита»

//Спорт 13+

27 января 2020, 16:15 [ «Аргументы Недели», Борис Омельченко ]

Сергей Семак, фото: Maksim Konstantinov, globallookpress.com

Превосходство австрийского клуба было слишком очевидно, особенно в скорости и в прессинге на чужой половине поля. После крупного поражения от «Зальцбурга» (3:6) главный тренер «Зенита» Сергей Семак решил, что команда нуждается в большей игровой практике. По крайней мере, на после матча он сказал, что не ограничится ранее запланированными двумя играми на испанских сборах с «Дюделанжем» и ЦСКА.

- Матчей будет больше. Мы хотим играть двумя составами, чтобы как можно больше футболистов получили игровую практику. Сейчас мы в поисках клубов для проведения спаррингов. Однозначно, что их будет больше, а не только два, - сообщает официальный сайт «Зенита».

Не исключено, что такой вывод Сергей Богданович сделал после матча с австрийской командой. На фоне участника плей-офф Лиги Европы проблемы «Зенита» (особенно в обороне) стали ему видны более явственно. Да, игра проходила в явно экспериментальном характере: 3 тайма по 40 минут. Ровно в середине встречи состав был полностью обновлен (лишь Магомед Оздоев сыграл полный матч, а три вратаря - по укороченному тайму каждый). По понятным причинам «Зальцбург» форсирует форму, а «Зенит» нет. И всё же - превосходство австрийского клуба было слишком очевидно, особенно в скорости и в прессинге на чужой половине поля. И это не могло НЕ встревожить главного тренера «Зенита».

Особенно на фоне пикировок с руководством по поводу аренды Кокорина, вновь демонстративно вышедшего на поле с капитанской повязкой. Семак понимает, что осечка (отсутствие титула) в чемпионате станет для него роковой. А представьте, что «Зенит» проиграет стартовый февральский матч «Локомотиву» - все сразу занервничают так, словно отрыв сократился в два раза. Да и в Кубке, выиграть который тоже заказано, соперники на пути к финалу очень серьезны, включая «Ахмат» в Грозном.

Поэтому важно, чтобы расслабленность - мол, весной осталось только доиграть сезон - надо искоренить еще на сборах. А для этого нужно большее количество игр. Тут с Семаком не поспоришь. Хотя с достойными спарринг-партнерами зимой всегда туго.

По составу главный тренер, скорее, обнадежил, чем встревожил: повреждение Азмуна назвал незначительным, Лунев выйдет на поле в ближайших матчах, ввод Малкома и ранее планировался на испанский сбор. Лишь Кузяеву состояние не позволяет пока даже тренироваться в общей группе. Да и в деле Кокорина, судя по поведению Семака, точка еще не поставлена. Бросилось в глаза отсутствие в интервью на официальном сайте вопросов и ответов по поводу судьбы форварда. Хотя они по нормальной журналистской логике должны были прозвучать в числе первых.

Пока также трудно определить, кого нынешней весной Семак считает игроком основного состава. Осенью таких вопросов просто не возникало...

(По материалам встречи с С.Семаком на пресс-конференции «Зенита»)