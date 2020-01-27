Южноуральские ватерполистки вернулись с медалями

Героини завершившегося чемпионата Европы по водному поло вернулись на родину. Ватерполисток златоустовской «Динамо-Уралочки» Эльвину Каримову и Марию Берсневу тепло встретили болельщики в челябинском аэропорту.

Спортсменки продемонстрировали собра вшимся завоеванные серебряные медали и пообещали, что постараются стать призерами в олимпийском Токио.

Несмотря на позднюю ночь, в челябинском аэропорту имени Игоря Курчатова было многолюдно. И в первую очередь благодаря солидной группе поддержки, которая прибыла из Златоуста встретить своих землячек, сумевших впервые за 10 лет добраться до финала чемпионата Европы. И хотя в решающем матче за золото россиянки с двумя златоустовскими спортсменками в составе не смогли обыграть испанок, это обстоятельство не омрачило настроения как самих ватерполисток, так и болельщиков, их встречающих. Главное – сборная России сумела завоевать олимпийские лицензии в Токио и теперь будет готовиться к тому, чтобы побороться за медали в Токио.

- Конечно, немного жаль, что уступили в финале, тем более, что шансы для этого были, - делится своими впечатлениями от чемпионата Европы в Будапеште Мария Берснева. – Мы по ходу матча даже вели в 2 мяча, но провалили третий тайм. Но я рада этому серебру. И все девочки старались и бились как могли, отдали все силы игре.

- Наша команда показала настоящий командный дух, - соглашается Эльвина Каримова. – Ключевым стал наш матч с голландками в полуфинале. Не передать словами весь тот накал, который был в игре. Мы заслужили эту победу и очень рады, что теперь завоевали путевки на Олимпиаду. Да, немного жаль, что не смогли завоевать золото чемпионата Европы, но испанки – очень сильные и опытные соперницы. Постараемся взять у них реванш в Токио.

Юные ватерполистки из Златоуста, прибывшие в челябинский аэропорт на автобусе, поздравили своих старших коллег с успешным выступлением, сфотографировались на память и пообещали, что придут поддержать основную команду на предстоящих в Златоусте играх чемпионата страны.